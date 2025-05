“Volevo fare il fumettista”: Lillo racconta al Comicon la sua avventura nel doppiaggio de “Il Baracchino” con Frank Matano

“Vengo dal mondo del disegno, volevo fare il fumettista da ragazzo, e quando ho visto i disegni di questa serie ho subito detto che ero pronto a partecipare”. Così l’attore Lillo spiega al Comicon il suo approccio con “Il Baracchino”, la nuova serie italiana di animazione che andrà in onda su Amazon Original, ambientata nel mondo della stand-up comedy, prodotta da Lucky Red in collaborazione con Prime Video e realizzata a Palermo dallo studio di animazione Megadrago. Oggi vengono proiettati al Comicon di NAPOLI i primi due episodi della nuova serie che va in onda dal 3 giugno. Il cartone nasce dai registi Salvo Di Paola e Nicolo Cuccì: Lillo e Frank Matano doppiano i due protagonisti della serie. “Io amo il cartone animato fatto in Italia – ha spiegato Frank Matano – qui la storia ha visto prima la nostra recitazione e poi il montaggio delle voci. Io nella serie interpreta la Ciambella, un personaggio che ha un vuoto dentro, una donut che ama chi fa ridere e quindi ama tutti i comici, che sono eroi per lei. Questa è una caratteristica che mi rispecchia anche nella mia vita, io stimo chi fa ridere nella vita, perché la trovo una decisione folle o stupida”. “In questa serie – spiega Lillo – è molto potente il linguaggio realistico legato a personaggi assurdi, c’è una ciambella, la morte, il dolcetto, una normalità di dialogo e personaggi assurdi in un bel corto circuito. Io interpreto Maurizio, un nostalgico su grandi fatti del passato che cerca di ricostruire questo nuovo baracchino, si arrabatta, si incavola facilmente, ma in realtà è tenero e nostalgico, interessante dal punto di vista emotivo. La serie ha una profondità molto rara e interessante, piace agli adulti ma credo che possa piacere moltissimo anche ai giovani e anche a chi non è amante di solito dei cartoni”. Lillo e Frank Matano hanno vissuto la giornata del Comicon, che è stato visitato finora da 50.000 ragazzi: “Il successo di questi eventi – spiega l’attore romano, al secolo Pasquale Petrolo – è dettato dal bisogno ancestrale che abbiamo di condivisione con gli altri di persona, non solo sui social. Se io partecipassi da cosplayer? Amo Spiderman ma non ho il fisico per il suo costume, quindi dovrei vestirmi da Batman con la corazza che mi coprirebbe la pancia”. Frank Matano ci riflette, pensa alle generazione dei giovani e poi decide: “Mi vestirei da Quattrocchi dei Puffi”.