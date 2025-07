Voli a rischio sabato 26, sciopero di 4 ore dalle 13 alle 17

Roma, 25 lug. (askanews) – Voli a rischio nella giornata di domani, sabato 26 luglio a causa di uno sciopero di 4 ore, dalle 13 alle 17, proclamato da alcune sigle sindacali – in piena stagione turistica e durante un fine settimana – per i lavoratori di comparto aereo, aeroportuale e indotto aeroporti e per quelli del personale delle aziende handling associate a Assohandlers. Coinvolti anche i dipendenti della Volotea.

Nel frattempo l’Ente nazionale per l’aviazione civile (Enac) ha pubblicato la lista dei voli garantiti, in attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, in aggiunta ai voli di Stato, militari, emergenza, sanitari, umanitari e di soccorso.

L’Enac ricorda che durante gli scioperi vi sono le fasce orarie di tutela, dalle ore 7 alle 10 e dalle ore 18 alle 21, nelle quali i voli devono essere comunque effettuati. Informazioni dettagliate sull’operatività del proprio volo possono essere richieste alla compagnia aerea di riferimento.

Con una nota, l’Ente ricorda che è anche assicurato, sia mediante i voli ricompresi nelle prestazioni indispensabili che mediante voli cargo, il trasporto di merci deperibili, animali vivi, medicinali, nonché generi qualificati di volta in volta dalle competenti Autorità come generi di prima necessità e come merci necessarie per il rifornimento delle popolazioni e per la continuità delle attività produttive nei servizi pubblici essenziali limitatamente alle relative prestazioni indispensabili.

L’elenco dei voli garantiti è consultabile sul sito internet dell’Enac.