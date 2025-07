Voli, Ryanair: sciopero controllori Francia causa 170 cancellazioni

Roma, 3 lug. (askanews) – Ryanair riferisce di aver rivolto un appello urgente alla presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, affinché intervenga immediatamente per riformare i servizi di controllo del traffico aereo (Atc) dell’Ue. La richiesta, riporta un comunicato, arriva dopo che la compagnia è stata costretta a cancellare 170 voli, causando disagi a oltre 30.000 passeggeri, a causa di un nuovo sciopero dei controllori di volo francesi previsto per giovedì 3 e venerdì 4 luglio.

Le cancellazioni imposte coincidono, ancora una volta, con l’inizio delle vacanze estive europee – uno dei periodi di viaggio più intensi dell’anno. Oltre alla cancellazione dei voli da/per la Francia, lo sciopero avrà un impatto anche su tutti i sorvoli dello spazio aereo francese, prosegue Ryanair.

Questo perché la Francia continua a non garantire la protezione dei sorvoli durante gli scioperi nazionali del personale ATC. Anche se a scioperare sono i controllori francesi, la maggior parte dei passeggeri colpiti non vola da o verso la Francia, ma semplicemente sorvola lo spazio aereo francese per raggiungere la propria destinazione (es. Regno Unito – Grecia, Spagna – Irlanda, ecc.). I cieli europei non possono continuare a essere chiusi ogni volta che i controllori di volo francesi decidono di scioperare per motivi ricreativi.

Ryanair ha da tempo avviato una campagna per una riforma efficace del controllo del traffico aereo (ATC) a livello europeo e invita tutti i passeggeri a visitare la pagina “Il controllo del traffico aereo ha rovinato il tuo volo” per chiedere alla Commissione UE e ai governi di agire con urgenza e riformare i servizi ATC dell’Unione, al fine di evitare ulteriori disagi evitabili durante l’estate.

“Ancora una volta le famiglie europee vengono prese in ostaggio dai controllori di volo francesi in sciopero. Non è accettabile che i sorvoli dello spazio aereo francese, diretti verso la loro destinazione, vengano cancellati o subiscano ritardi a causa dell’ennesimo sciopero dell’ATC francese. Non ha alcun senso ed è estremamente ingiusto nei confronti dei passeggeri dell’UE e delle famiglie in partenza per le vacanze”, ha dichiarato Michael O’Leary, numero unod el vettori.

“Ryanair – ha aggiunto – chiede a Ursula von der Leyen di intervenire con urgenza per riformare i servizi di controllo del traffico aereo dell’UE, attraverso: 1) personale al completo nei servizi ATC per la prima ondata di partenze giornaliere, e 2) la protezione dei sorvoli durante gli scioperi nazionali dell’ATC. Queste due eccellenti riforme eliminerebbero il 90% dei ritardi e delle cancellazioni legate al controllo del traffico aereo, e proteggerebbero i passeggeri dell’UE da questi disagi ripetuti e facilmente evitabili causati da un altro sciopero dei controllori di volo francesi”.