Voli, stop compensazioni a passeggeri Ue per ritardi fino a 4 ore

Roma, 6 giu. (askanews) – Niente diritto a compensazioni per i passeggeri di voli con ritardi fino a 4 ore su tratte brevi o collegamenti intra Unione europea. E niente rimborso sui voli oltre i 3500 km per ritardi fino a 6 ore. È uno degli elementi chiave su cui dopo anni di trattative si sono accordati i ministri dei Trasporti dell’Unione europea, secondo quanto riporta un comunicato del Consiglio Ue in merito alla revisione delle regolamentazioni sui diritti dei passeggeri e le responsabilità delle compagnie aeree.

Inoltre, in base all’accordo politico sulle nuove regole, i passeggeri non potranno ricevere compensazioni per i voli cancellati che siano stati comunicati loro con almeno due settimane (14 giorni) di anticipo.

Secondo le ricostruzioni del Financial Times, la Commissione europea proponeva parametri anche più penalizzanti per i passeggeri: 5 ore di ritardi consentiti per i voli sulle tratte brevi (sempre prima che scattasse l’obbligo di compensazioni) e 9 ore per le tratte lunghe. Ma alla fine i ministri avrebbero “puntato i piedi”, in particolare quelli di Germania e Spagna.

Per quanto riguarda le compensazioni, vengono indicati 300 euro per i voli su brevi tratte con ritardi sopra i limiti già menzionati e 500 euro per i voli sulle lunghe tratte.

La Commissione è intervenuta invece con una stretta per le compagnie aeree sulle politiche attualmente praticate per la cosiddetta “mancata presentazione”. Ovvero, quando ai passeggeri viene negato l’imbarco su un volo di ritorno perché non hanno preso il volo di andata: scatterà il diritto al risarcimento.