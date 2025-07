Voli, Ue si appresta ad attenuare le restizioni sui liquidi a bordo

Roma, 24 lug. (askanews) – Le autorità europee si apprestano ad alleggerire le restrizioni sui liquidi a bordo degli aeromobili, ma unicamente per gli aeroporti dispongono di scanner di ultima generazione. Lo ha riferito una portavoce della commissione Ue, Anna-Kaisa Itkonen durante il briefing di metà giornata con la stampa.

In particolare, una volta giunto il via libera dagli organismi tecnici, verrebbe meno la limitazione a portare contenitori non superiori ai 100 millilitri a bordo. La portavoce ha precisato che una volta completata la procedura tecnica, la rimodulazione delle restrizioni potrebbe avvenire in tempi brevi.

Secondo la portavoce della Commissione, il compito di informare i passeggeri sul sé vi siano questi scanner di ultima generazione o meno per i loro voli spetta agli stessi aeroporti.