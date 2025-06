Volkswagen, 20.000 dipendenti accettano l’uscita volontaria

Volkswagen annuncia che 20.000 dipendenti in Germania hanno accettato l’uscita volontaria, nell’ambito del piano di ristrutturazione “Zukunft Volkswagen” avviato nel dicembre 2024. L’obiettivo è ridurre la forza lavoro di 35.000 unità entro il 2030, ovvero circa un terzo degli attuali 130.000 dipendenti distribuiti nelle sei sedi tedesche del gruppo.

Il piano, concordato con i sindacati, si basa su prepensionamenti e dimissioni incentivate, evitando licenziamenti forzati. Gli incentivi economici, proporzionati all’anzianità di servizio, arrivano fino a 400.000 euro per lavoratore. La strategia punta a rendere l’organizzazione più snella ed efficiente, adattandola alle nuove esigenze del mercato automobilistico.

Oltre alla riduzione del personale, il gruppo implementa ulteriori misure per contenere i costi. Dal 2026, il numero di apprendisti verrà ridotto da 1.400 a 600 l’anno. Gli aumenti salariali saranno congelati e il 5 per cento degli stipendi sarà destinato a un fondo interno per la flessibilità lavorativa. Inoltre, sarà eliminato il bonus ferie, pari a circa 1.290 euro.

Il piano di ristrutturazione arriva in un momento delicato: nel 2024 l’utile netto di Volkswagen è calato del 30 per cento, passando da 17,8 a 12,4 miliardi di euro, mentre l’utile operativo registra una flessione del 15 per cento. Le vendite globali si fermano a 9 milioni di veicoli, con un calo del 3 per cento rispetto al 2023.

Con queste misure, Volkswagen punta a ottenere risparmi fino a 1,5 miliardi di euro all’anno, preparandosi alle sfide future del settore e consolidando la propria competitività a livello internazionale.