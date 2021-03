Volkswagen, per T-Cross nuovo allestimento Sport

VERONA (ITALPRESS) – – A due anni dal suo lancio commerciale in Italia, dove è già stato venduto in oltre 48.000 esemplari, il City SUV Volkswagen T-Cross amplia la sua offerta con l’introduzione dell’allestimento Sport. Questo può essere abbinato a tutti i motori disponibili per il modello, ossia il 1.0 TSI 95 CV con cambio manuale, il 1.0 TSI 110 CV con cambio manuale o automatico doppia frizione DSG e il 1.5 TSI 150 CV, offerto solo in combinazione al cambio DSG. La T-Cross Sport è stata ideata per collocarsi tra l’allestimento intermedio Style e quello al vertice della gamma Advanced. Per questo, la sua dotazione di serie è già sostanzialmente completa sotto ogni aspetto e include, tra gli altri: sistema di monitoraggio dell’angolo cieco Blind Spot Detection, rilevamento della stanchezza del conducente Fatigue Detection, monitoraggio anteriore Front Assist con frenata di emergenza City e riconoscimento pedoni e ciclisti, assistenza al mantenimento della corsia Lane Assist, assistente all’uscita dal parcheggio Rear Traffic Alert, sistema di protezione proattivo degli occupanti, cruise control adattivo ACC, sistema infotainment Ready2Discover con schermo touch da 8 pollici e sensori di parcheggio anteriori e posteriori Park Pilot. La caratterizzazione dinamica dell’allestimento Sport si distingue per i cerchi in lega Rochester da 16 pollici con finitura bicolore in nero e alluminio tornito lucido, i vetri posteriori e il lunotto oscurati, le minigonne sportive in tinta carrozzeria e i paraurti anteriore e posteriore R-Line. Inoltre, come per tutti gli altri allestimenti in gamma, anche per la T-Cross Sport è disponibile un Tech Pack dedicato, che ne arricchisce ulteriormente le dotazioni, in particolare negli aspetti del comfort e della tecnologia. Al costo di 900 Euro, il Tech Pack per la T-Cross Sport include connettività senza fili per smartphone App-Connect Wireless, climatizzatore automatico Climatronic, selezione del profilo di guida Driving Profile Selection, Mirror Pack e volante multifunzione rivestito in pelle. La nuova T-Cross Sport è disponibile a prezzi di listino che partono da 23.350 Euro, per la versione dotata del 1.0 TSI da 95 CV associato al cambio manuale. I clienti italiani possono già ordinare la T-Cross Sport presso le concessionarie Volkswagen, l’inizio delle consegne è previsto per il mese di giugno.

