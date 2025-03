Volkswagen: utile 2024 -30% a 12,4 mld, dividendo 6,3 euro (-30%)

Milano, 11 mar. (askanews) – Volkswagen chiude il 2024 con ricavi pari a 324,7 miliardi di euro, in leggero rialzo rispetto ai 322,3 miliardi del 2023, mentre i ricavi legati all’auto calano a 265,9 miliardi. Le consegne sono pari a 9 milioni di veicoli in calo del 3,5% rispetto ai 9,4 milioni dello scorso anno. L’utile è in calo del -30% a 12,39 miliardi.

Il risultato operativo registra un calo del -15% a 19,1 miliardi di euro pari a un margine del 5,9%, dopo 2,6 miliardi di costi straordinari legati alla ristrutturazione del gruppo. Al netto dei costi di ristrutturazione il margine è del 6,7%. La generazione di cash flow dell’auto registra un calo a 5 miliardi rispetto ai 10,7 miliardi del 2023.

All’assemblea sarà proposto un dividendo di 6,3 euro per le azioni ordinarie e di 6,36 euro per le azioni privilegiate che rappresenta un calo del 30% rispetto al dividendo dello scorso anno. Il payout è del 30% circa.

Per il 2025 Volkswagen prevede ricavi in crescita fino al +5% e un margine operativo del 5,5-6,5%. Il cash flow dell’auto è atteso fra 2 e 5 miliardi, dopo investimenti e costi di ristrutturazione. La liquidità netta è attesa fra 34 e 37 miliardi di euro.

Fra le sfide da affrontare, un contesto caratterizzato da incertezza politica, crescenti restrizioni commerciali e tensioni geopolitiche, dalla crescente intensità della concorrenza, dalla volatilità dei mercati delle materie prime, dell’energia e dei cambi e da requisiti più severi in materia di emissioni.

“Nel 2024, il gruppo Volkswagen ha tracciato un percorso decisivo, con prodotti innovativi e decisioni strategiche. Nel 2025, continueremo a concentrarci su un’implementazione coerente. Mentre la nostra trasformazione guadagna terreno, la nuova forza del gruppo Volkswagen prende vita”, ha detto il Ceo Oliver Blume. “La nostra offensiva di modelli, i prodotti su misura per i nostri mercati e i partner forti costituiscono la base per uno sviluppo positivo e sostenibile. Con l’aumento della mobilità elettrica accessibile, la nostra flotta di veicoli autonomi e la produzione di celle per batterie in Germania, Volkswagen sta mostrando l’innovazione europea al mondo, come motore tecnologico automobilistico globale”.