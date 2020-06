Volkswagen veicoli commerciali, 5 mln per la pronta consegna

Volkswagen Veicoli Commerciali con la nuova campagna pubblicitaria di RE-START offre 5.000.000 di euro di contributi per tutti i modelli della gamma in pronta consegna. Il totale dei contributi si traduce in vantaggi economici per gli acquirenti che per la gamma furgoni arrivano fino a 4.500 euro per Caddy, 6.000 euro per Transporter e 8.000 euro per Crafter; il tutto supportato da un Leasing Finanziario con il Service Plan incluso. Il messaggio pubblicitario “Non sempre si può tornare indietro” vuole sottolineare l’importanza di cogliere in tempo l’opportunità dei contributi in progressivo esaurimento.

Con la graduale ripresa delle attività commerciali, Volkswagen Veicoli Commerciali vuole dare un segnale concreto ai suoi clienti che mai come ora hanno bisogno di supporti certi e sicuri.

L’offerta che propone Volkswagen Veicoli Commerciali si compone principalmente di tre messaggi principali. Il primo relativo ai 5.000.000 di euro di contributi per tutti i veicoli in stock. Questo importo spalmato sui vari modelli si spiega nel secondo messaggio ovvero il vantaggio economico per l’acquirente che arriva fino a 8.000 euro per l’acquisto di un Crafter.

Infine il terzo messaggio è relativo al prodotto finanziario;

il marchio di Hannover ha scelto di promuovere, in particolare, per la gamma furgoni il Leasing Finanziario con Anticipo=Rata e Service Plan 60 mesi e 100.000 km incluso agevolando in questo modo il cliente che oltre ad acquistare un veicolo versando un anticipo molto basso ha già i servizi di manutenzione ordinaria inclusi.

(ITALPRESS).