Volo bloccato in Egitto, il ruolo decisivo della diplomazia italiana

Rimanere bloccati in un paradiso con mare cristallino, pesci coloratissimi e lunghe spiagge potrebbe essere il sogno di molti o il copione di un film non proprio impegnato è ciò che è successo realmente a 150 persone, viaggiatori che dovevano rientrare con un volo a Milano Malpensa, ma che per via di un guasto sono rimasti a Marsa Alam, nota località turistica sul Mar Rosso. I turisti avrebbero dovuto lasciare l’Egitto sabato scorso, ma il loro aereo era in panne e il volo è stato cancellato. Da quel giorno, in attesa di essere ricollocati su altri voli, sono ospiti in un resort di Marsa Alam, nella costa orientale dello stato africano, che affaccia sul Mar Rosso. A segnalare il caso è stata una turista italiana di Varese, Veruska Luksetic, dopo che nella notte tra lunedì 24 e martedì 25 luglio c’è stato un vano tentativo di partenza dall’aeroporto. “Per i giorni extra nessuno ha chiesto alcun pagamento, ad oggi”, ha specificato la signora facendo riferimento all’agenzia con la quale hanno prenotato e che si è presa carico di tutti i costi aggiuntivi dovuti al prolungamento del soggiorno. Luksetic ha però aggiunto di non avere aggiornamenti sul volo che dovrebbe effettivamente riportare lei e gli altri viaggiatori a Milano. Della vicenda si starebbe occupando anche il consolato onorario italiano presente al Cairo di cui il Console Onorario Alberto Barattini, al fine di provvedere al più presto a ricollocare i viaggiatori su diversi voli.