I volontari di Credit Agricole ripuliscono Napoli Est

Nel pomeriggio di venerdì 18 maggio prenderà il via ufficialmente in 11 province italiane l’iniziativa “Volontari di valore”, il progetto di volontariato aziendale ideato e organizzato dal Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia in collaborazione con Legambiente, con l’obiettivo di favorire la partecipazione attiva del personale alla vita delle comunità locali. A Napoli i dipendenti del Gruppo si ritroveranno alle 14:30 al quartiere San Giovanni a Teduccio per partecipare alle operazioni di pulizia e ripristino ambientale. Saranno 11 le province interessate dall’iniziativa dislocate sui principali territori di presenza del Gruppo Bancario per un totale di quasi 400 dipendenti che coglieranno l’occasione per migliorare il mondo che li circonda, ma anche per fare squadra riscoprendo l’importanza del territorio. San Giovanni a Teduccio si trova nella parte orientale della città di Napoli e negli ultimi anni sta diventando meta di investimenti importanti per il suo recupero e la sua valorizzazione. Il quartiere è spesso destinatario di azioni di pulizia da parte di Legambiente ed è per questo che Crédit Agricole Cariparma l’ha scelto come location napoletana dell’iniziativa. L’iniziativa “Volontari di valore” rientra in un percorso di sostenibilità e sensibilizzazione nei confronti dell’ambiente, in linea con il Piano Industriale a medio termine 2016-19 del Gruppo Bancario CA Italia, la prima banca a partecipare con numeri così elevati di collaboratori, in tutta Italia, alle iniziative di volontariato aziendale coordinate da Legambiente. Si colloca inoltre nell’ambito del più generale programma di responsabilità sociale di Crédit Agricole in Italia, che pone la tutela dell’ambiente e le politiche di eco-sostenibilità al centro della sua identità di banca.