Volontariato, associazioni in crescita al Centro Sud. Boom in Campania: +33% in 4 anni

Le associazioni di volontariato in Italia sono in crescita, soprattutto al Centrosud. È quanto emerso dal convegno organizzato oggi alla Camera dalle maggiori realtà del dono del nostro Paese (Avis, Admo, Fidas, Adisco, Fratres, Adoces, Aido, Croce Rossa) per celebrare i 40 anni di Servizio sanitario nazionale e ricordarne i principi di gratuità e universalità. All’evento hanno partecipato diversi parlamentari, tra cui Elena Lucchini, rappresentanti del ministero della Salute, del Centro nazionale Sangue, del Centro nazionale Trapianti e del Forum Terzo Settore. Il ministro della Sanita’, Giulia Grillo, e quello dell’Istruzione, Marco Bussetti, hanno contribuito con un messaggio. “Nel censimento permanente delle istituzioni non profit, l’Istat ha rilevato che dal 2011 al 2015 le associazioni di volontariato in Italia sono passate da 300mila a 330mila. Gli aumenti maggiori in Campania (+33%) e nel Lazio (+30%)”, ha detto il presidente di Avis nazionale Gianpietro Briola nel suo intervento, soffermandosi sull’importanza di coinvolgere i giovani nelle attivita’ di volontariato. “La fascia che va dai 14 ai 29 anni e’ la piu’ bassa per impegno nel volontariato, circa il 9% della popolazione- ha detto Briola- e non c’e’ dubbio che, complice il drammatico calo demografico, si debba essere piu incisivi nel sfruttare la loro capacita e la loro voglia di coinvolgimento. Tutte le associazioni devono essere presenti nelle istituzioni scolastiche con progetti concordati con gli uffici scolastici regionali e provinciali, e con il ministero dell’Istruzione. Ai giovani- ha continuato- abbiamo il compito di proporre un volontariato fresco e interessante per le loro vite fatto molto di esempi e poco di parole. Dobbiamo mostrare con i fatti quanto sia bello essere volontari e andare incontro al bisogno dei malati”.