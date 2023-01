Volotea, 470 mila passeggeri a Capodichino nel 2022: +8% rispetto al 2021

Volotea, la compagnia aerea low-cost delle piccole e medie città europee, ha diffuso oggi i risultati raggiunti nel 2022, che attestano ottime performance operative in Campania. Il vettore è sceso in pista a Napoli con un’offerta complessiva di 500 mila posti in vendita, pari a un incremento dell’8% rispetto al 2021. La compagnia, che nel 2022 ha operato circa 3 mila voli, ha trasportato a livello locale 470 mila passeggeri, con una crescita del 10% rispetto all’anno precedente.

L’offerta Volotea a Napoli, articolata in 23 rotte, 7 delle quali in esclusiva, ha consentito alla compagnia di incrementare il numero di passeggeri trasportati durante l’anno presso lo scalo e di totalizzare un load factor del 95%.

“Concludere l’anno all’insegna del successo è un’ulteriore conferma di come la nostra strategia di collegare tra di loro aeroporti di medie dimensioni si sposi perfettamente con le esigenze di viaggio dei nostri passeggeri – ha commentato Valeria Rebasti, Country Manager Italy & Southeastern Europe di Volotea -. L’Italia ricopre un ruolo molto importante nelle nostre strategie di crescita e l’obiettivo che ci prefiggiamo è di continuare a investire negli scali italiani, offrendo il miglior servizio possibile ai nostri clienti. A Napoli, una delle nostre sette basi operative in Italia, ci stiamo impegnando per supportare il tessuto economico locale attraverso la creazione di numerose opportunità di lavoro. Inoltre, vogliamo valorizzare al meglio il patrimonio artistico culturale partenopeo, finanziando i restauri di un’importante realtà culturale come il Mann”.

COSI’ NEL 2022