Volotea, al via due nuovi collegamenti da Napoli per Aalborg e Pantelleria

Volotea, la compagnia aerea low cost che collega tra loro città di medie e piccole dimensioni e capitali europee, vola sempre più in alto sopra i cieli di Napoli e inaugura 2 nuovi collegamenti in partenza dallo scalo partenopeo alla volta di Aalborg e Pantelleria. La rotta per Aalborg, primo collegamento con la Danimarca firmato Volotea, partirà il 3 maggio e avrà 1 frequenza a settimana (ogni martedì), mentre il volo per Pantelleria decollerà il 28 maggio 1 volta a settimana (ogni sabato). Oltre ai nuovi voli per Aalborg e Pantelleria, Volotea ha riconfermato una raffica di ripartenze da Napoli: durante il mese di maggio la compagnia riattiva le tratte per Olbia e verso 4 gettonatissime isole greche (Zante, Santorini, Mykonos, Preveza/Lefkada), mentre a giugno ripartono i collegamenti per Cefalonia, Heraklion/Creta e Skiathos e a luglio il volo per Rodi.

“Con il nuovo volo per Aalborg i passeggeri in partenza da Napoli potranno raggiungere con voli comodi e diretti la penisola danese e organizzare una vacanza alla scoperta di uno dei più affascinanti Paesi del Nord Europa –ha commentato Valeria Rebasti, Country Manager Italy & Southeastern Europe di Volotea-. Ma le novità non finisco qui! Per chi preferisce le calde atmosfere del Mar Mediterraneo, c’è la nuova rotta per Pantelleria in calendario a fine maggio, per vivere l’atmosfera unica di un’isola immersa nella natura selvaggia e circondata da acque blu cobalto. Infine, non va dimenticato che tra maggio e luglio collegheremo lo scalo partenopeo con 8 destinazioni greche”.

L’avvio dei 2 nuovi collegamenti da Napoli, unitamente alle numerose ripartenze, riconferma l’impegno di Volotea nell’offrire un ventaglio di destinazioni sempre più ampio. Allo stesso tempo, in vista della stagione estiva ormai alle porte, la compagnia punta a sostenere l’economia del territorio regionale, favorendo il traffico di turisti incoming, desiderosi di visitare Napoli e l’intera Campania.

Presso lo scalo di Napoli, l’offerta di Volotea prevede un totale di 20 rotte, 9 domestiche – Cagliari, Catania, Genova, Lampedusa, Olbia, Palermo, Pantelleria (novità 2022), Torino e Venezia – e 11 all’estero – 1 in Spagna con il volo per Bilbao, ben 8 verso la Grecia, grazie ai collegamenti per Cefalonia, Heraklion/Creta, Mykonos, Preveza/Lefkada, Rodi, Santorini, Skiathos e Zante, 1 in Francia (Nantes) e 1 in Danimarca (Aalborg – novità 2022).

Durante il periodo estivo, Volotea opererà nel suo network con una flotta di 41 aeromobili (contro i 36 dell’estate 2019): a seguito dell’arrivo di Airbus A320 aggiuntivi, Volotea arricchirà la sua offerta, grazie alla maggiore capacità dei nuovi aeromobili e al loro raggio di volo più ampio. In termini di volume, Volotea aumenterà la capacità dei posti di circa il 40% rispetto al 2019, quando la sua offerta era di 8 milioni di posti. La compagnia aerea prevede di trasportare tra i 9 e i 9,5 milioni di passeggeri quest’anno, circa il 32% in più rispetto al suo record assoluto registrato nel 2019, quando sono stati trasportati 7,6 milioni di passeggeri.

Fin dall’inizio delle sue attività, la compagnia aerea si è impegnata per rendere i suoi voli più eco-efficienti e ridurre al minimo le emissioni. Dal 2012, Volotea ha realizzato più di 50 azioni improntate alla sostenibilità, grazie alle quali ha ridotto di oltre il 41% la sua impronta di carbonio per chilometro passeggero. Nel 2022, la compagnia aerea introdurrà carburanti sostenibili per alimentare i propri aeromobili e collaborerà con i settori manifatturiero e industriale affinché questi carburanti – attualmente di difficile accessibilità – possano essere sviluppati e diffusi su larga scala nel più breve tempo possibile.