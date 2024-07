Volotea: al via sabato 13 luglio il nuovo collegamento Cagliari-Salerno

Novità per Volotea a Cagliari: la compagnia aerea, una delle compagnie indipendenti che sta crescendo più velocemente in Europa nell’ultimo decennio, si prepara a decollare il 13 luglio alla volta di Salerno. Il volo in partenza sabato segna un importante traguardo per la compagnia – la prima ad annunciare l’avvio delle proprie attività presso l’aeroporto di Salerno – Costa d’Amalfi. Sardegna e Campania ancora più vicine. Grazie all’apertura dell’aeroporto di Salerno e al nuovo collegamento operato da Volotea, raggiungere la costiera amalfitana è ancora più semplice. Il collegamento avrà due frequenze alla settimana, il mercoledì e il sabato. “Siamo molto felici di inaugurare questa nuova tratta dallo scalo di Cagliari, che ci permette di accorciare le distanze tra le comunità sarde e il resto della Penisola – ha commentato Valeria Rebasti, International Market Director di Volotea -. A partire da sabato, tutti i passeggeri in partenza da Salerno potranno raggiungere il sud della Sardegna, alla scoperta delle sue spiagge mozzafiato. Allo stesso tempo, i turisti sardi potranno volare comodamente verso la suggestiva costiera amalfitana”. Sono 12 le destinazioni collegate da Volotea all’Aeroporto di Cagliari, 7 in Italia (Ancona, Brindisi, Firenze, Salerno – novità 2024, Torino, Venezia e Verona), 2 in Francia (Marsiglia e Nantes), 2 in Spagna (Bilbao e Barcellona) e 1 in Grecia (Atene). Tutti i voli sono in vendita sul sito www.volotea.com, nelle agenzie di viaggio. VOLOTEA Volotea è stata fondata nel 2011 da Carlos Muñoz e Lázaro Ros, precedentemente fondatori di Vueling. È una delle compagnie indipendenti che, negli ultimi 10 anni, sta crescendo più velocemente in Europa. Anno dopo anno, ha visto crescere la sua flotta, il numero di rotte operate e l’offerta di posti in vendita. Quest’anno la compagnia aerea ha celebrato il traguardo di 60 milioni di passeggeri trasportati. Volotea vola verso più di 110 aeroporti e ha basi in 21 città europee di medie dimensioni: Asturie, Atene, Bari (novità 2024) Bilbao, Bordeaux, Brest (novità 2024), Cagliari, Firenze (da aprile 2023), Amburgo, Lille, Lione, Lourdes, Marsiglia, Nantes, Napoli, Olbia, Palermo, Strasburgo, Tolosa, Venezia e Verona. Nel 2024, Volotea opererà oltre 450 rotte (di cui più della metà in esclusiva), offrirà tra 12,5 e 13 milioni di posti (tra il 12% e il 16% in più rispetto al 2023) e effettuerà circa 80.000 voli. La compagnia ha inoltre ampliato la propria flotta e opererà con 44 Airbus A319 e A320.Volotea sta lavorando per raggiungere un futuro più sostenibile nel settore dell’aviazione. La compagnia aerea intende raggiungere l’obiettivo di ridurre le emissioni dirette di CO2 per passeggero-chilometro del 50% entro il 2025, con cinque anni di anticipo rispetto al programma iniziale. Inoltre, la compagnia aerea ha fissato un nuovo obiettivo ancora più ambizioso: ridurre le emissioni del 58% entro il 2030. Ad oggi, Volotea ha lanciato oltre 50 iniziative di sostenibilità che hanno già portato a una riduzione dell’impronta di carbonio per passeggero e chilometro di oltre il 45%. Dal 2022, l’azienda lavora allo sviluppo di tecnologie alternative prive di emissioni, gestisce il servizio di navetta interna di Airbus con il 34% di carburante per l’aviazione sostenibile e collabora con i produttori e l’industria affinché questi carburanti (oggi di difficile accesso) possano essere sviluppati e diffusi al più presto. Volotea impiegherà circa 2.100 persone nel 2024, e promuove attivamente la connettività all’interno dei territori in cui ha sede, contribuendo al loro sviluppo economico e arricchendo il panorama culturale attraverso progetti di sponsorizzazione di grande impatto. Volotea ha ottenuto una valutazione di 4 stelle nel 2024 ed è stata riconosciuta da Skytrax, nel suo sondaggio globale sulla soddisfazione dei passeggeri, come la “Migliore Compagnia Aerea Low-Cost in Europa” ai World Airline Awards 2024 e 2023, definiti dai media di tutto il mondo “gli Oscar dell’industria dell’aviazione”. La compagnia aerea aggiunge questo riconoscimento alla sua crescente lista di successi, che comprende le tre vittorie come “Compagnia aerea low-cost leader in Europa” ai World Travel Awards del 2021, del 2022 e del 2024.