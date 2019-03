Volotea, boom di passeggeri a Capodichino: nel 2018 +50% rispetto al 2017

“Volotea, la compagnia aerea delle medie e piccole città in Europa, ha trasportato a Napoli più di 739.000 passeggeri nel 2018, pari ad un incremento del 50% rispetto ai 495.000 passeggeri trasportati nel 2017. La compagnia, lo scorso anno, ha operato a Napoli oltre 6.000 voli, registrando un load factor del 94%”. Questi i dati contenuti in una nota stampa della Compagnia che conferma “per il 2019, 22 rotte, 10 delle quali operate in esclusiva. La compagnia aerea continua a volare alto, attestandosi come una delle low-cost di maggiori dimensioni e in più rapida crescita a livello europeo”. “Abbiamo intensificato i nostri sforzi e, quest’anno, la nostra offerta a Napoli è la più ricca a livello italiano: fra gli aeroporti in cui voliamo, Napoli è uno dei più importanti e strategici. Durante i prossimi mesi, scendiamo in pista al Capodichino con un’offerta davvero variegata: opereremo circa 7.000 voli, pari a 930.000 posti in vendita da e per lo scalo. Si tratta di un incremento di 140.000 posti aggiuntivi in Campania rispetto allo scorso anno” – afferma Valeria Rebasti Commercial Country Manager Italy & Southeastern Europe. “Volotea sta occupando un posto sempre più importante sul nostro scalo e con 9 destinazioni italiane collegate da Napoli tutto l’anno è leader sul mercato domestico. Inoltre è il vettore che ha la maggiore offerta di isole greche, ne collegheranno 8 nel 2019. Quest’anno aggiungeranno al nostro network una nuova destinazione spagnola, l’affascinante Bilbao” – afferma Margherita Chiaramonte, Business Aviation Development Director.

Durante il 2019, da Napoli sarà possibile decollare a bordo della flotta Volotea verso 22 destinazioni, 9 in Italia – Alghero, Cagliari, Catania, Genova, Olbia, Palermo, Torino, Trieste e Verona – e 13 all’estero – Cefalonia, Creta, Mykonos, Preveza-Lefkada, Rodi, Santorini, Skiathos e Zante in Grecia, Bordeaux, Marsiglia, Nantes e Tolosa in Francia e Bilbao (novità 2019 al via dal 16 aprile) in Spagna. A livello internazionale, nel 2019, verranno lanciate e saranno disponibili per la vendita 41 nuove rotte, per un totale di 319 collegamenti tra 83 città europee di medie e piccole dimensioni in 13 Paesi. Volotea, che quest’anno stima di trasportare più di 7,5 milioni di passeggeri, continuerà a crescere e a incrementare le sue operazioni. Proprio per questo, la flotta della low-cost si arricchisce di 4 nuovi Airbus A319, per un totale di 34 aeromobili. Volotea ha 4 basi in Italia – Venezia, Palermo, Verona e Genova – dove sono stati creati complessivamente più di 300 posti di lavoro. La compagnia inaugurerà a maggio la sua nuova base a Cagliari. Tra i suoi uffici a Barcellona e le sue tredici basi, nel 2019 saranno aperte più di 200 nuove posizioni in Volotea, per capitalizzare la sua continua crescita operativa.