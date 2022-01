Volotea, nuova rotta da Capodichino: dal 28 maggio ogni sabato Napoli-Pantelleria

Volotea, la compagnia aerea low-cost che collega tra loro città di medie dimensioni e capitali europee, guarda già all’estate e annuncia un nuovo collegamento in partenza da Napoli: dal 28 maggio, infatti, sarà operativo il nuovo volo alla volta di Pantelleria. La nuova rotta sarà operata in esclusiva da Volotea e avrà 1 frequenza settimanale (ogni sabato), prevedendo un’offerta di 5.400 posti in vendita. Con il nuovo volo per Pantelleria, salgono a 24 le destinazioni raggiungibili da Napoli a bordo degli aeromobili del vettore.

Con l’avvio della nuova tratta, non solo i passeggeri in partenza da Napoli potranno raggiungere comodamente una fra le più belle isole del Mar Mediterraneo, ma allo stesso tempo gli abitanti dell’isola potranno sfruttare questa novità per visitare le bellezze di Napoli, con i suoi palazzi, le viste panoramiche sul golfo e i quartieri ricchi storia, e dell’intera Campania.

L’annuncio del nuovo volo Napoli-Pantelleria riconferma l’impegno di Volotea nell’offrire un ventaglio di destinazioni sempre più ampio in Campania. Dal 2013, anno del suo debutto nel capoluogo partenopeo, la compagnia ha trasportato a Napoli oltre 3,5 milioni di passeggeri, pari a un totale di più di 31.000 voli e un’offerta complessiva superiore ai 4,1 milioni di posti in vendita.

“Il nostro bouquet di destinazioni raggiungibili da Napoli si amplia ulteriormente e, per le prossime vacanze estive, i passeggeri in partenza dallo scalo non avranno che l’imbarazzo della scelta. Con grande piacere annunciamo l’avvio del nuovo volo per Pantelleria, un’isola affascinante che merita di essere vista almeno una volta nella vita: grazie ai nostri voli diretti e a prezzi concorrenziali, quest’estate i passeggeri in partenza da Napoli potranno visitare l’isola siciliana, famosa per le sue calette e i caratteristici dammusi, per una vacanza all’insegna del relax e del riposo. Speriamo di poter annunciare presto importanti novità a Napoli, dove, proprio lo scorso anno, abbiamo inaugurato una delle nostre basi operative”, ha dichiarato Valeria Rebasti, Country Manager Italy & Southeastern Europe di Volotea.

Volotea è stata fondata nel 2011 da Carlos Muñoz e Lázaro Ros, precedentemente fondatori di Vueling, ed è una delle compagnie aeree indipendenti che sta crescendo più velocemente in Europa. Anno dopo anno, ha visto crescere la sua flotta, le rotte operate e l’offerta di posti in vendita. Dall’avvio delle sue attività, Volotea ha trasportato quasi 40 milioni di passeggeri in Europa. Volotea ha al momento le proprie basi in 18 capitali europee di medie dimensioni e collega oltre 100 città in 15 Paesi. La compagnia impiega oltre 1.350 dipendenti in tutta Europa e, rispetto ai suoi competitor, è stata la compagnia aerea più attiva nel 2021 per recupero di load factor, operatività e soddisfazione dei clienti.

Volotea è diventato un vettore full Airbus nel 2021, rinnovando parte della sua flotta con aeromobili del produttore europeo. La compagnia, che aveva pianificato di raggiungere questo obiettivo nel 2023, ha anticipato i suoi piani, ottimizzando i costi per i prossimi 2-3 anni e incrementando la sua offerta a livello di network, grazie ad aeromobili con una maggiore capacità di trasporto e con un raggio di volo più lungo. Volotea ha operato con una flotta di 40 aeromobili nell’estate del 2021 (contro i 36 dell’estate 2019). In termini di volume, Volotea ha aumentato la capacità dei posti fino al 111% rispetto al 2019.

Volotea è stata eletta “Europe’s Leading Low-cost Airline” ai World Travel Awards 2021, i premi più prestigiosi del settore che riconoscono l’eccellenza dell’industria dei trasporti e del turismo in tutto il mondo.