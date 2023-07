Volotea, per Natale il nuovo collegamento Napoli-Bordeaux

Volotea, la compagnia aerea low-cost delle piccole e medie città europee, continua a consolidare la sua presenza a Napoli e annuncia un’importante novità: a partire dal prossimo 20 dicembre decollerà da Capodichino il nuovo volo alla volta di Bordeaux. Il collegamento, operato in esclusiva da Volotea, avrà 2 frequenze settimanali, ogni mercoledì e domenica. Con l’annuncio della nuova rotta, salgono a 22 le destinazioni servite dal vettore in partenza dall’aeroporto di Napoli, 14 internazionali e 8 domestiche.

Grazie al nuovo volo, i passeggeri in partenza da Napoli potranno raggiungere comodamente il sud-ovest della Francia per una vacanza alla scoperta di Bordeaux, città famosa in tutto il mondo per i suoi rinomati vigneti. Allo stesso tempo il nuovo collegamento offre a tutti i passeggeri francesi la possibilità di raggiungere, con grande facilità e in totale comfort, la Campania per visitare Napoli e ammirare il suo ricchissimo patrimonio storico, culturale e non solo.

Per il 2023, saranno disponibili 22 collegamenti da Napoli: