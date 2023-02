Volti noti al Pirellone: dentro Feltri e Sgarbi. Niente da fare per Pregliasco e Gallera

Il voto regionale in Lombardia porta al Pirellone volti noti come quelli del giornalista Vittorio Feltri (Fratelli d’Italia) e del sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi (Noi Moderati), ma esclude altri nomi di fama come quelli del virologo Fabrizio Pregliasco (Patto Civico – Majorino Presidente) e dell’ex assessore al Welfare nella prima fase della pandemia Giulio Gallera (Forza Italia). È l’esito della suddivisione degli 80 seggi del Consiglio regionale, uno dei quali è riservato al presidente eletto (Attilio Fontana), mentre un altro è assegnato al “miglior sconfitto” tra i candidati alla presidenza (Pierfrancesco Majorino). Resta invece fuori Letizia Moratti, arrivata terza, che non si era candidata per il Consiglio. Gli altri 78 seggi sono così attribuiti: 22 Fratelli d’Italia, 14 Lega, 6 Forza Italia, 5 Lombardia Ideale – Fontana Presidente, 1 Noi Moderati, 17 Partito Democratico, 3 Movimento 5 Stelle, 1 Alleanza Verdi e Sinistra, 2 Patto Civico – Majorino Presidente, 3 Azione – Italia Viva, 4 Lista Moratti presidente. È il frutto della vittoria della coalizione di centrodestra che ha ottenuto il 56,27%: Fratelli d’Italia 25,18% (725.402 voti), Lega 16,53% (476.175), Forza Italia 7,23% (208.420), Lombardia Ideale – Fontana Presidente 6,16% (177.387), Noi Moderati 1,17% (33.711). L’alleanza tra centrosinistra e Movimento 5 Stelle raggiunge il 32,80%: Pd 21,82% (628.774 voti), Movimento 5 Stelle 3,93% (113.229), Patto Civico – Majorino Presidente 3,82% (110.126), Alleanza Verdi e Sinistra 3,23% (93.019). La coalizione che sosteneva Letizia Moratti si ferma al 9,55%: la lista Letizia Moratti Presidente 5,30% (152.652 voti), Azione – Italia Viva 4,25% (122.356). Unione Popolare, infine, ottiene l’1,39% (39.913).