Volver, con Alessio Visone si torna a sognare. Al Grand Hotel Vesuvio si presenta la collezione spring-summer

Volver, ovvero il ritorno. E’ il titolo della collezione primavera estate 2023 di Alessio Visone che giovedì 30 marzo alle ore 19 presenta le sue creazioni nei saloni del Grand Hotel Vesuvio, in via Partenope 45. “Un invito a sognare – spiega lo stilista-, a girare pagina e a lasciarsi alle spalle il buio degli anni passati per aprirsi al ritorno della primavera, dei colori e della luce”.

“Tra fantasie animalier e romantici fiori colorati – si legge nella presentazione dell’evento -, le linee si allungano o si incrociano, la vita è segnata da una doppia cintura borchiata dall’animo noir mentre da maniche e scolli fanno capolino vaporose nuvole di tulle glitterato fairy effect che si trasformano in stole preziose”.

Tra tendenze minimal e ricami iperpreziosi, blazer blu a doppio petto si alternano a microtop in nabuk e georgette, abitini bon ton con perle e pizzi e sahariane military chic a robe manteau dalle maniche a sbuffo.

La palette dei colori va dal rosa al giallo limone, dalle mille sfumature di bleu all’avorio e al nero. La chemise, superchic, rigorosamente in seta, riproduce i contenuti delle trousse make up: pennelli, rossetti, stick e specchietti. Il desiderio è quello di trasmettere emozioni e stupire con discrezione, giocare con forme e colori per rivelare ed esaltare la propria femminilità in un gioco di rimandi e contrasti che semplifica per impreziosire e arricchisce per svelare. I bijoux scultura sono supergold: grandi fiori e orecchie scolpite accompagnano ciondoli con perle colorate.

