Volvo, a febbraio percentuale più alta di vendita modelli elettrificati

Volvo ha venduto 50.315 vetture nel mese di febbraio, registrando un calo del 2% rispetto allo stesso mese dell'anno scorso. Il motivo principale di questa contrazione è da ricercare nella coincidenza con il Capodanno Lunare festeggiato in Cina a febbraio. Nel corso del mese, il marchio svedese ha registrato la quota più alta mai raggiunta di vendite di modelli elettrificati, sia per quanto riguarda le vetture a trazione completamente elettrica, sia in termini di ibride plug-in e di elettriche al 100% aggregate. Questo risultato è stato determinato principalmente dal lancio del nuovo SUV compatto completamente elettrico, l'EX30. Le auto a trazione completamente elettrica hanno rappresentato il 22% di tutte le auto vendute a livello globale durante il mese, mentre le vendite aggregate di auto completamente elettriche e ibride plug-in sono state pari al 44%. Le vendite in Europa si sono mantenute su livelli elevati e sono cresciute del 26% rispetto al febbraio 2023, raggiungendo un totale di 26.773 vetture. Le vendite di auto a trazione completamente elettrica o ibrida plug-in sono aumentate del 18%, mentre le vendite di vetture completamente elettriche sono cresciute del 31% rispetto al febbraio dello scorso anno. In Cina sono state vendute 7.911 autovetture, con una diminuzione del 39% rispetto al febbraio 2023. Il motivo della diminuzione è da ricercarsi nella concomitanza con i festeggiamenti del Capodanno lunare, caduti principalmente nel mese di febbraio. Le vendite di Volvo Cars negli Stati Uniti si sono attestate a 7.920 unità, con un calo del 7% rispetto al febbraio dell'anno scorso. Le vendite di modelli con alimentazione completamente elettrica o ibridi plug-in sono aumentate del 6% rispetto al febbraio 2023 e hanno rappresentato il 32% di tutte le auto vendute negli Stati Uniti.

Nel dicembre 2023 Volvo ha presentato l’ultima novità della sua gamma di auto completamente elettriche, la EX30. Nei primi due mesi del 2024 ne sono stati venduti in totale 5.863 esemplari. Le consegne ai clienti sono iniziate in Europa, Giappone e Brasile, mentre altri mercati seguiranno nelle prossime settimane.

Nel mese di febbraio, la Volvo XC60 è rimasta il modello più venduto con un totale di 16.026 esemplari consegnati (2023: 16.103), seguita dalla XC40 con vendite complessive di 13.193 unità (2023: 15.435) e dalla XC90 con 7.299 unità (2023: 7.120).

