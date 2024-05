Volvo amplia la gamma di camion alimentati a biodiesel

ROMA (ITALPRESS) – Volvo Trucks sta ampliando l’offerta di modelli adattati al biodiesel B100. Si tratta di un’altra mossa in linea con la strategia dell’azienda di ridurre l’impatto climatico dei suoi camion. Volvo Trucks dispone di una delle più ampie gamme di carburanti rinnovabili del settore, tra cui biodiesel, HVO (oli vegetali idrotrattati) e biogas. Il B100 è ora disponibile per un’ampia selezione di motori nei modelli Volvo FL, FE, FM, FMX, FH e FH16. “I nostri clienti ci chiedono soluzioni per ridurre le loro emissioni di carbonio e i carburanti rinnovabili sono un’opzione interessante: è semplicemente un modo efficiente per ridurre le emissioni di CO2 dei trasporti qui e ora”, afferma Jan Hjelmgren, responsabile Gestione Prodotti e Qualità di Volvo Trucks. “In qualità di produttore globale di camion, dobbiamo soddisfare un’ampia varietà di esigenze di trasporto e di condizioni di mercato, ed è per questo che non investiamo solo in nuove tecnologie, ma anche in soluzioni che decarbonizzano il trasporto a breve e lungo termine”, aggiunge. La riduzione di CO2 “dal pozzo alla ruota” derivante dall’uso del biodiesel è compresa tra il 30% e il 70% rispetto al gasolio tradizionale, a seconda del tipo di materia prima utilizzata per produrre il carburante. L’attuale gamma di autocarri Volvo per impieghi medi e pesanti viene oggi offerta con motorizzazioni alimentate a diesel, biodiesel, HVO, CNG (gas naturale compresso), LNG (gas naturale liquefatto), Bio-CNG, Bio-LNG ed elettricità.

