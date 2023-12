Volvo, con progetto Powerstop ridotte le emissioni di Co2

ROMA (ITALPRESS) – Il progetto Powerstop è stato promosso nel 2021 da Volvo Car ltalia, in collaborazione con la rete delle concessionarie ufficiali Volvo in Italia, per favorire su scala nazionale la diffusione della mobilità elettrica nel nostro Paese, in linea con la scelta strategica di Volvo Cars a favore dell’elettrificazione. L’iniziativa, pensata per fornire un rassicurante servizio a quegli automobilisti che intendono scegliere di guidare elettrico ma temono le carenze infrastrutturali del nostro Paese in tema di possibilità di ricarica sulle lunghe distanze, ha portato all’installazione di stazioni di ricarica ultrafast presso le concessionarie Volvo. La direzione intrapresa è quella dell’ammodernamento della mobilità in senso elettrico. La prima stazione di ricarica ultrafast Volvo per auto elettriche presso una concessionaria Volvo è stata attivata il 10 febbraio 2022 grazie a Volvo Ambrosi di Perugia. Da quell’evento si sono succedute altre 18 inaugurazioni per un totale di 22 stazioni di ricarica in funzione a coprire una buona parte del territorio nazionale. A oggi, il progetto Powerstop si può così sintetizzare: 22 stazioni Powerstop attualmente in funzione; 39.000 ricariche effettuate da inizio attività; 4,5 milioni di Km percorsi con le ricariche erogate da Powerstop; 547 tonnellate di CO2 allo scarico non emesse/risparmiate. Pensando all’impegno che è proprio di Volvo Cars per la riduzione del carbon footprint delle proprie auto nell’ambito del suo impegno per la sostenibilità, il risultato delle Powerstop appare in tal senso assai significativo e tangibile. Le stazioni più utilizzate sono risultate Milano (6.903 ricariche), Verona (6.473 ricariche) e Ferrara (4.429 ricariche). I punti di ricarica Powerstop attivati da Volvo Cars sono aperti agli utilizzatori di veicoli elettrici di tutti i marchi e non solo agli utenti Volvo. Come prologo al progetto su scala nazionale, Volvo Car Italia ha inaugurato, il 9 novembre 2021, la stazione Powerstop Portanuova – la prima stazione di ricarica veloce nel cuore della Milano più moderna – un’iniziativa che ribadiva una volta di più l’impegno di Volvo nel dare reale impulso alla diffusione della mobilità elettrica e alla riduzione delle emissioni di CO2.

Michele Crisci, presidente Volvo Car Italia, ha sottolineato come

“il progetto delle stazioni Powerstop di ricarica ultrafast by Volvo Cars è un’iniziativa senza precedenti. Siamo stati il primo costruttore automobilistico a impegnarsi attraverso investimenti concreti nella realizzazione di una rete di stazioni per la ricarica veloce accessibili a tutti gli automobilisti. E ancora più concreti sono i risultati, come dimostra l’enorme quantità di CO2 risparmiata e il numero di ricariche effettuate. Con le stazioni Powerstop abbiamo voluto dare il nostro contributo alla mobilità elettrica per renderla possibile sul territorio nazionale”. In occasione della conferenza stampa dedicata al progetto è stata inaugurata anche la stazione di ricarica Powerstop / C.A.R Room, la seconda stazione di ricarica ultrafast Volvo attivata a Roma dopo quella inaugurata nell’aprile 2022 presso la concessionaria Volvo Autostar Flaminia.

