Volvo consegna camion elettrici con acciaio privo combustibili fossili

BOLOGNA (ITALPRESS) – Volvo è il primo produttore di veicoli al mondo ad utilizzare acciaio privo di combustibili fossili per i propri veicoli. I primi camion elettrici senza combustibili fossili sono ora disponibili alla consegna. Lo scorso settembre, Volvo Trucks ha avviato la produzione in serie di camion elettrici da 44 tonnellate per applicazioni pesanti, diventando il primo produttore mondiale di camion a raggiungere questo traguardo. Alcuni dei veicoli elettrici prodotti saranno inoltre i primi al mondo fabbricati con acciaio privo di combustibili fossili. “Il nostro percorso verso le zero emissioni nette prevede la rimozione dei combustibili fossili dalle operazioni dei nostri veicoli e, con il tempo, la completa sostituzione dei materiali usati per i nostri camion con soluzioni alternative riciclate e prive di combustibili fossili”, dichiara Jessica Sandstròm, Senior Vice President of Product Management di Volvo Trucks.

L’acciaio in questione è prodotto dall’azienda siderurgica svedese SSAB e viene realizzato attraverso una tecnologia completamente nuova che fa uso di idrogeno ed elettricità senza combustibili fossili. Il risultato è una riduzione significativa dell’impatto ambientale, nonchè un importante passo avanti verso una filiera a zero emissioni nette. Tra i clienti che adotteranno l’acciaio privo di combustibili fossili per alcuni dei propri camion elettrici spiccano Amazon, DFDS e, attraverso l’azienda di trasporti Simon Loos, Unilever. “In Amazon abbiamo intrapreso un percorso volto ad azzerare, entro il 2040, le emissioni di carbonio prodotte durante tutte le nostre operazioni. Affinchè questa transizione possa avverarsi, abbiamo bisogno di partner come Volvo”, afferma Andreas Marschner, Vice President Transportation Services Europe at Amazon. “DFDS intende raggiungere la transizione ecologica auspicata e fornire soluzioni di trasporto e logistica più ecosostenibili. Qualsiasi passo avanti nella transizione ecologica della logistica ci avvicina a una società a zero emissioni di carbonio, e siamo pertanto felici di apprendere che alcuni dei nostri nuovi camion elettrici presto in consegna saranno prodotti con un acciaio privo di combustibili fossili”, dichiara Niklas Andersson, EVP of DFDS Logistics Division.

Il primo acciaio prodotto con l’idrogeno viene utilizzato nei longheroni dei camion elettrici, ovvero l’ossatura del veicolo su cui vengono montati tutti gli altri componenti principali. Con l’aumento della disponibilità di acciaio privo di combustibili fossili, sarà introdotto anche in altre parti del veicolo.

Ad oggi, circa il 30% dei materiali di un nuovo camion Volvo proviene da materiali riciclati e fino al 90% può essere riciclato al termine del suo ciclo di vita. L’acciaio privo di combustibili fossili sarà un’aggiunta importante all’acciaio tradizionale e riciclato che viene utilizzato nei veicoli pesanti Volvo. Volvo Trucks intende rispettare l’accordo di Parigi sul cambiamento climatico e raggiungere zero emissioni nette di gas serra nell’intera filiera entro il 2040.

foto: ufficio stampa Volvo Truck Italia

(ITALPRESS).