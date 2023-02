Volvo consegna la prima autobetoniera elettrica a Cemex

ROMA (ITALPRESS) – Volvo Trucks ha consegnato a Cemex la prima autobetoniera per impieghi pesanti completamente elettrica e a zero emissioni. Il veicolo elettrico a batteria rappresenta lo sviluppo più recente dell’accordo firmato tra Volvo e CEMEX nel 2021, per una collaborazione globale nel settore delle soluzioni di mobilità elettrica, al fine di ottenere una riduzione delle emissioni di carbonio e un incremento della produttività.

La cerimonia di consegna del camion elettrico Volvo FMX si è svolta a Berlino, Germania. Il camion può essere utilizzato per un’intera giornata di lavoro, con un’unica ricarica durante la pausa. A partire da questo mese, verrà utilizzato nell’impianto di produzione di calcestruzzo di Spandau, Berlino. L’elettrificazione del trasporto di cemento pone serie sfide, dovute ai carichi pesanti e alle continue esigenze di miscelazione. Anche il settore del trasporto pesante sta gradualmente adottando soluzioni completamente elettriche, e Volvo Trucks e CEMEX stanno collaborando per sviluppare e adattare le tecnologie necessarie a rendere il trasporto e emissioni zero una realtà anche nell’esigente settore delle costruzioni.

“Siamo lieti di compiere questo importante passo nella partnership con Cemex. Entrambe le nostre aziende si sono impegnate a raggiungere degli ambiziosi obiettivi di sostenibilità, e collaborare è la chiave per il successo. Insieme, lavoreremo per implementare il trasporto a emissioni zero anche nel settore delle costruzioni. I nostri camion elettrici sono a emissioni zero, e la silenziosità di funzionamento garantisce un ambiente migliore sia agli addetti al lavoro nei cantieri che ai residenti nelle vicinanze”, spiega Roger Alm, Presidente di Volvo Trucks. “Cemex intende diventare un’azienda a zero emissioni di CO2. Innovazione e collaborazione sono l’essenza del nostro impegno”, riferisce Fernando A. Gonzàlez, CEO di Cemex. “La nostra partnership con Volvo ha un potenziale incredibile con il suo contributo alla decarbonizzazione delle nostre attività. Il lancio della nostra prima autobetoniera completamente elettrica è un notevole progresso in tale direzione”.

foto: ufficio stampa Volvo Trucks Italia

(ITALPRESS).