Volvo EM90 monovolume premium a trazione completamente elettrica

ROMA (ITALPRESS) – Con la nuova EM90, monovolume di fascia premium completamente elettrica, Volvo si proponiamo di ricavare uno spazio per la nostra vita. Si tratta di un’auto progettata come luogo in cui trovare il tempo per stare insieme, pensare o semplicemente rilassarsi. Per intrattenersi con le persone più care, per trovare pace mentale e per arricchire la propria esistenza. La nuova EM90 propone un’esperienza premium di livello superiore, oltre a tutto ciò che ci si aspetta da una Volvo, ovvero l’iconico design scandinavo, 96 anni di esperienza nel campo della sicurezza, il massimo del confort e una tecnologia all’avanguardia. “Sarà anche un vecchio clichè, ma non c’è nessun posto come la propria casa”, ha dichiarato Jim Rowan, Ceo di Volvo Cars. “Un luogo in cui stare con i propri cari, in cui essere veramente se stessi. E’ questa sensazione di casa che ha ispirato la nostra nuova EM90, un’auto che lascia spazio alla vita”. La EM90 si propone di introdurre un nuovo standard estetico nel segmento delle monovolume. Internamente, la EM90 è stata progettata per essere un salotto in movimento. Offre il massimo confort affinchè si possa sfruttare al meglio il tempo trascorso in auto, grazie a dettagli stilistici di gusto scandinavo che assicurano un’esperienza di qualità davvero elevata. Maggiori informazioni sul design degli interni della EM90 sono disponibili in questo comunicato. Tuttavia, il primo contatto con la EM90 avviene attraverso il design esterno. Nella sezione anteriore, i proiettori a martello di Thor, immediatamente riconoscibili e iconici, conferiscono alla vettura un aspetto imponente, il volto fiero e sicuro di una Volvo. Quello che spicca, però, è il modo in cui i fari vi accolgono, con un frontale che si illumina e include, per la prima volta su un’auto Volvo, un logo luminoso. Ispirato ai grattacieli e all’arte immersiva d’avanguardia, la sezione frontale trasuda precisione tecnologica e artigianale.

Nella parte posteriore, il logotipo illuminato e l’elegante linea dei gruppi ottici rendono l’EM90 un modello che si distingue nel panorama del design moderno e di qualità. Anche gli iconici fari posteriori verticali Volvo si sono evoluti. Prendendo spunto dallo skyline delle città moderne, queste luci distintive si allungano sia verso l’alto che verso il basso, con la striscia metallica a rappresentare la linea centrale dell’orizzonte.D isponibile in quattro colori esterni dalle tonalità calde ispirate all’interazione tra natura e luce. In quanto auto completamente elettrica, l’EM90 assicura un’autonomia fino a 738 chilometri secondo il ciclo di prova CLTC. La vettura monta una batteria da 116 kWh e il tempo per ricaricarla dal 10 all’80% è previsto in meno di 30 minuti. Alimentata da un motore elettrico con potenza di 200 kW, la EM90 accelera da 0 a 100 km/h in 8,3 secondi. Al pari del nostro SUV di punta EX90, l’EM90 è provvista di tutti i componenti necessari per consentire la ricarica bidirezionale. Questa funzione consente di utilizzare la batteria dell’EM90 come power bank per ricaricare altre auto e apparecchiature elettriche.

L’EM90 è equipaggiata con cerchi aerodinamici da 19 o 20 pollici, in cui la maestria ingegneristica sposa l’efficienza aerodinamica per ottimizzare ulteriormente l’autonomia di percorrenza. Per quanto riguarda le dotazioni di sicurezza, dispone della nostra tecnologia Safe Space, concepita per tutelare tutti coloro che si trovano all’interno e all’esterno dell’auto. Questa tecnologia consente di portare in un nuovo segmento i nostri 96 anni di esperienza nel campo della sicurezza e le nostre ampie conoscenze fondate sull’analisi degli incidenti verificatisi in condizioni reali. La presenza di un’ampia gamma di sistemi avanzati di assistenza alla guida a bordo è resa possibile da un’avanzata potenza di calcolo e da una serie completa di sensori con telecamere ad alta definizione, telecamere Surround View, radar a onde millimetriche e radar a ultrasuoni. Maggiori informazioni sulle caratteristiche di sicurezza dell’EM90 sono disponibili in questo comunicato. Un ulteriore livello di confort è garantito dalla tecnologia di isolamento acustico e di soppressione del rumore stradale, mentre le sospensioni pneumatiche a doppia camera e gli pneumatici silenziosi migliorano ulteriormente l’esperienza di viaggio per chi è a bordo. Tutte queste tecnologie concorrono a ridurre al minimo i rumori che arrivano dall’esterno, consentendo di godere pienamente dell’eccellente qualità dell’audio proveniente da un totale di 21 diffusori Bowers & Wilkins integrati in quella che può trasformarsi nella vostra sala da concerto privata mentre siete in viaggio.

Naturalmente, una volta seduti comodamente nella vostra poltrona “da salotto”, potrete utilizzare altre avanzate tecnologie pensate per rendervi la vita più facile e piacevole. Grazie alla potenza di calcolo fornita dalle piattaforme Snapdragon® Cockpit di Qualcomm Technologies incluse della dotazione di serie e alla connettività 5G, dove disponibile, l’EM90 assicura un’esperienza digitale straordinaria. L’assistente vocale facilita la connessione con l’auto rendendola interattiva e divertente. Sullo schermo del sistema di infotainment da 15,4 pollici a disposizione del conducente viene visualizzato un nuovo avatar Volvo, ispirato alla meravigliosa natura scandinava. Uno schermo supplementare ad alta definizione da 15,6 pollici, integrato nel tetto, può essere abbassato quando si desidera offrire un pò di intrattenimento alla famiglia o per partecipare a una riunione di lavoro, anche utilizzando la telecamera, se necessario. Lo schermo supporta inoltre la proiezione di immagini da cellulare e un’ampia gamma di applicazioni di terze parti. Lo schermo integrato nel tetto fa parte di una serie di schermi multifunzionali e superfici intelligenti che consentono di ricreare diversi scenari all’interno dell’abitacolo. Basta premere un interruttore o impartire un comando all’assistente vocale per trasformare l’interno dell’EM90 in un teatro, in una sala riunioni o in una camera da letto per i passeggeri posteriori. Schermi, sedili, finestrini, condizionatore e illuminazione saranno regolati di conseguenza. Come tutte le nuove auto Volvo, la EM90 si perfezionerà nel tempo grazie agli aggiornamenti software in modalità over-the-air. La chiave digitale e le funzioni di comando a distanza tramite l’app di Volvo Cars facilitano l’accesso e il controllo della vettura.

“La Volvo EM90 è un’auto elettrica estremamente confortevole dotata di un abitacolo intelligente, di ricarica rapida, di un’autonomia da primato, dell’esclusivo linguaggio stilistico di Volvo e di un elevato livello di qualità in ogni dettaglio”, ha commentato Jim Rowan. “Ma ancora più importante è quello che fa per voi. Vi dà spazio per comunicare. Spazio per creare. Spazio per rilassarvi. Spazio per voi e per coloro che vi circondano”.

La EM90 sarà commercializzata dapprima in Cina ed è già disponibile per il pre-ordine da parte dei clienti cinesi.

