Volvo EX30 tra le finaliste dell’European Car of the Year 2024

ROMA (ITALPRESS) – La piccola EX30, uno dei tre nuovi modelli completamente elettrici lanciati da Volvo negli ultimi 12 mesi, è entrata nella short list delle sette finaliste che si contenderanno il prestigioso premio European Car of the Year 2024. La EX30 completamente elettrica di Volvo è stata selezionata da una giuria composta da 59 giornalisti fra i più importanti e influenti del settore automotive provenienti da 22 Paesi diversi. Volvo EX30 si misurerà contro le altre sei finaliste in una tornata di votazioni che avrà luogo alla fine del mese di febbraio 2024, con la vincitrice che verrà quindi annunciata al prossimo Salone di Ginevra, il 26 Febbraio 2024.

La nomina alla short list arriva dopo che la EX30 era stata indicata in una più ampia long list di 28 di modelli lanciati in Europa nel 2023 e rispecchia il successo iniziale di critica ottenuto dalla EX30, nonchè il forte interesse mostrato dal pubblico in tutti i Paesi dell’area EMEA. Sul mercato italiano, ad esempio, è interessante notare che la EX30, dopo il global reveal dello scorso mese di giugno a Milano e prima ancora di arrivare in concessionaria, ha già totalizzato 1.642 vendite ed è il terzo modello per numero di preventivi richiesti in concessionaria dall’inizio dell’anno dopo XC40 e XC60. Ricordiamo che in Italia Volvo EX30 è proposta a un prezzo di attacco di 35.900 Euro, un posizionamento che stabilisce una reale equivalenza con le concorrenti endotermiche di segmento.

Oltre ad essere stata selezionata come finalista per il premio COTY in Europa, l’EX30 è entrata nella fase finale anche per il premio 2024 North American Utility Vehicle of the Year Award, a riprova del grande impatto globale che il piccolo SUV Volvo ha avuto fin da subito e del grande potenziale che ha mostrato in soli sei mesi di vita. “La EX30 rappresenta un tipo di prodotto del tutto nuovo per Volvo Cars e il fatto che sia entrata a far parte delle finaliste per il titolo europeo di Car Of The Year è già, di per sè, un riconoscimento fantastico. Questa vettura rappresenta tutto ciò che il pubblico si può aspettare da una Volvo in termini di sicurezza e attenzione alle esigenze del cliente, il tutto racchiuso in un formato attraente e compatto. Abbiamo grandi progetti per la EX30 in Europa e data la sua importanza per la nostra regione – e anche sulla scia della forte domanda dei consumatori – espanderemo la capacità di produzione globale iniziando a costruire la vettura nel nostro stabilimento di Ghent, in Belgio, a partire dal 2025” ha dichiarato Arek Nowinski, Presidente Volvo Cars EMEA.

