Volvo EX90 supporterà i nuovi sistemi cartografici HD di Google

BOLOGNA (ITALPRESS) – Nella Volvo EX90 di prossima uscita, il sistema lidar, le telecamere e i radar interagiscono per rilevare l’ambiente esterno all’auto e contribuire alla sicurezza del veicolo. Per migliorare ulteriormente le tecnologie di guida assistita e arrivare in futuro a una guida completamente autonoma è fondamentale poter rilevare l’ambiente circostante nei minimi dettagli; ciò vale sia per l’area immediatamente antistante al veicolo sia per quella più lontana, al di là delle curve e dei tornanti da percorrere. Ciò è possibile grazie alle mappe ad alta definizione di Google, un sistema di cartografia completo, progettato appositamente per le case automobilistiche e in grado di fornire informazioni stradali estremamente dettagliate e aggiornate. Nell’ambito di una collaborazione ormai consolidata con Google, Volvo e la sua consociata strategica Polestar saranno le prime case automobilistiche a introdurre la tecnologia cartografica ad alta definizione nelle nostre auto, a partire dai modelli Volvo EX90 e Polestar 3, presentati di recente.

Foto: ufficio stampa Volvo Cars Italia

(ITALPRESS).