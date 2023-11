Volvo FH Electric vince il premio “Truck of the Year 2024”

ROMA (ITALPRESS) – Il camion elettrico pesante di Volvo, il Volvo FH Electric, è stato selezionato come International Truck of the Year 2024. Nel motivare la propria decisione, la giuria ha elogiato le prestazioni del camion elettrico, l’accelerazione fluida, la silenziosità e il comportamento privo di vibrazioni.

“Con l’introduzione dell’FH Electric, Volvo Trucks ha fornito una gamma di veicoli elettrici a batteria all’avanguardia, adatti a un’ampia gamma di operazioni di trasporto. E’ la prova che la transizione energetica sta guadagnando forza anche nel difficile contesto economico odierno”, ha affermato Gianenrico Griffini, Presidente dell’International Truck of the Year.

Roger Alm, Presidente di Volvo Trucks, ha ritirato il prestigioso premio ieri sera durante la cerimonia di premiazione presso la fiera dei trasporti Solutrans a Lione, in Francia.

“Sono molto orgoglioso che il nostro Volvo FH Electric abbia vinto questo prestigioso premio. Per la prima volta nella storia l’industria dei trasporti ha scelto un veicolo elettrico come camion dell’anno. Il Volvo FH Electric rappresenta una nuova era nel settore dei trasporti su strada e la vittoria di questo premio dimostra chiaramente che il passaggio al trasporto a emissioni zero sta avvenendo qui e ora”, ha commentato Roger Alm.

“Voglio ringraziare sinceramente tutti coloro che hanno contribuito a questo successo. Si basa su un ottimo lavoro di squadra tra i nostri colleghi del Gruppo Volvo e su una stretta collaborazione con i nostri stimati clienti, partner e fornitori”, ha aggiunto.

Questa è la quarta volta che il modello FH di Volvo viene nominato Truck of the Year. Il Volvo FH è uno dei modelli di maggior successo di sempre del settore con quasi 1,4 milioni di camion venduti in tutto il mondo.

Il Volvo FH Electric può operare a un totale di 44 tonnellate. La produzione del Volvo FH Electric è iniziata nel 2022 nello stabilimento Volvo di Gòteborg, in Svezia, mentre la produzione nello stabilimento di Ghent, in Belgio, è iniziata nel 2023.

Volvo Trucks è stato il primo produttore globale ad avviare la produzione in serie di camion elettrici già nel 2019 e oggi dispone di un’ampia gamma elettrica con un totale di sei camion elettrici progettati per gestire un’ampia varietà di tipologie di trasporto. Volvo Trucks è leader nel mercato degli autocarri pesanti elettrici in Europa con una quota di mercato del 49%.

L’organizzazione International Truck of the Year è stata lanciata nel 1977 ed è composta da 24 giornalisti di veicoli commerciali provenienti dalle principali riviste di autotrasporto di tutta Europa. Il premio annuale viene assegnato al camion introdotto sul mercato nei 12 mesi precedenti che ha dato il contributo più significativo all’efficienza del trasporto su strada. Vengono valutati diversi criteri chiave, tra cui innovazione tecnologica, comfort, sicurezza, guidabilità, efficienza energetica, “impronta ambientale” e costo totale di proprietà (TCO).

– Foto ufficio stampa Volvo –

(ITALPRESS).