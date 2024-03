Volvo insieme a Breathe per la ricarica rapida di nuova generazione

ROMA (ITALPRESS) – Volvo ha stretto un accordo di collaborazione con Breathe Battery Technologies, divenendo così la prima Casa automobilistica ad avere accesso all’ultima versione del software di ricarica brevettato e basato su algoritmi sviluppato da questa azienda, da utilizzare sulle vetture a marchio Volvo completamente elettriche di nuova generazione. Grazie all’integrazione del software di Breathe nella piattaforma di gestione delle batterie sviluppata internamente da Volvo Cars e finalizzata a ottimizzare e migliorare le prestazioni della sua tecnologia di ricarica, la Casa automobilistica è in grado di garantire ai suoi clienti tempi di ricarica ancora più rapidi e una migliore esperienza di guida e di ricarica. La nuova tecnologia sarà introdotta nelle Volvo completamente elettriche di nuova generazione, per le quali si prevede di ridurre fino al 30% il tempo necessario per ricaricare un’auto a trazione esclusivamente elettrica dal 10 all’80% dello stato di carica, a parità di densità energetica e di autonomia. Inoltre, il miglioramento dei tempi di ricarica si protrarrà per l’intero ciclo di vita della batteria, senza comprometterne lo stato di salute. La collaborazione con Breathe è il risultato di un accordo di fornitura per il prodotto di punta di quest’ultima, Breathe Charge, e costituisce il più recente investimento del Volvo Cars Tech Fund, che è lo strumento di corporate venture capital della Casa automobilistica. Questo investimento riflette l’ambizione di Volvo Cars di essere leader nello sviluppo di auto elettriche di alta gamma e di diventare un produttore di auto con una gamma completamente elettrica entro il 2030. Breathe, che condivide la passione di Volvo per la mobilità elettrica e per un’esperienza di guida piacevole, è una start-up con sede a Londra specializzata nello sviluppo di software per la gestione delle batterie, al fine di favorire un’elettrificazione più rapida, migliore e sostenibile. “L’investimento e la partnership commerciale con Breathe ci aiutano a risolvere un problema ben noto a chi utilizza le auto elettriche e a rendere ancor più competitive le prestazioni di ricarica delle nostre vetture”, ha dichiarato Ann-Sofie Ekberg, CEO del Volvo Cars Tech Fund. “La riduzione dei tempi di ricarica, in una fascia in cui di solito i clienti effettuano la ricarica rapida, rappresenta un passo importante nella giusta direzione in un processo che ci vede impegnati a potenziare la mobilità elettrica e a renderla disponibile a un maggior numero di persone”.

foto: ufficio stampa Volvo Italia

(ITALPRESS).