Volvo investe in Leadrive, start-up specializzata elettronica di potenZA

ROMA (ITALPRESS) – Il Tech Fund di Volvo investe in Leadrive, start-up specializzata in elettronica di potenza. Un passo importante nel percorso per diventare una Casa automobilistica con una gamma completamente elettrica entro il 2030, visto che una delle principali aree di interesse per gli investimenti tecnologici e per la spesa in R&S è rappresentata dai motori elettrici, dagli inverter e dall’ottimizzazione della catena cinematica elettrica nel suo complesso. Solo riuscendo a controllare l’insieme delle tecnologie di elettrificazione – un processo chiamato “integrazione verticale” – Volvo potrà creare auto puramente elettriche in grado di offrire ai nostri clienti tutto ciò che desiderano: maggiore autonomia di percorrenza, ricarica più rapida e un’esperienza di guida straordinaria. Il più recente investimento effettuato dal Volvo Cars Tech Fund, il nostro ramo aziendale che si occupa di venture capital, rispecchia queste ambizioni. Leadrive, una società con sede a Shanghai fondata nel 2017, è un nuovo interessante operatore nel settore dell’elettronica di potenza e dei moduli di controllo per le auto completamente elettriche.

Leadrive è specializzata nella progettazione e nella costruzione di moduli di potenza che utilizzano la tecnologia dei semiconduttori al carburo di silicio (SiC). Il carburo di silicio è un materiale di base dei semiconduttori che promette di aprire la strada a sistemi di propulsione elettrica altamente efficienti e flessibili. “La tecnologia di Leadrive evidenzia un notevole potenziale per lo sviluppo di sistemi di propulsione elettrica più efficienti”, ha dichiarato Alexander Petrofski, CEO del Volvo Cars Tech Fund. “Questo potenziale coincide con il nostro impegno per l’elettrificazione, quindi siamo entusiasti di investire in questa società e di sostenerla nell’espansione del suo business”.

“Volvo Cars e Leadrive hanno collaborato molto da vicino allo sviluppo di tecnologie SiC di nuova generazione, creando così solide basi per una collaborazione strategica”, ha commentato Jie Shen, fondatore e CEO di Leadrive. “Questo è un grande traguardo nella strategia globale di Leadrive e testimonia quanto sia grande il potenziale della nostra cooperazione nell’ambito della tecnologia di elettrificazione avanzata”.

