Volvo Italia consegna a Levissima il primo truck elettrico

ROMA (ITALPRESS) – Insieme alle istituzioni locali e ai partner Maganetti Spedizioni, Volvo Trucks Italia ha consegnato il primo e-Truck del parco camion dedicato a Levissima. Questo nuovo traguardo si inserisce nell’ambito di Regeneration, il progetto che sigla l’impegno di Levissima a sostegno dell’uso responsabile delle risorse, della riduzione dell’impatto ambientale e la valorizzazione del territorio. E’ avvenuta presso lo stabilimento di Levissima, la cerimonia inaugurale del primo veicolo Elettrico dedicato a Levissima: un mezzo che permette la distribuzione a zero emissioni. Una conquista importante che vede Levissima e Sanpellegrino tra le prime aziende ad utilizzare in Italia un trattore Volvo FM 100% elettrico per il trasporto pesante.

Il camion consegnato è il primo veicolo della gamma pesante di Volvo, un trattore FM Electric due assi dotato di 5 pacchi batterie per un’energia totale nominale di 450 kWh, che garantiscono un’autonomia fino a 250 km ed una massa totale della combinazione di 44 Tonnellate.

Foto: ufficio stampa Volvo Truck Italia

