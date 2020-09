Volvo Italia è partner di Milano su Misura

E’ sulla base di forti valori condivisi quali sostenibilità, personalizzazione e attenzione alle esigenze dei clienti che Volvo Car Italia è partner di Milano su Misura, una due giorni cittadina dedicata alla grande sartoria, all’eccellenza del ‘fatto su misurà e al gusto italiano. Milano su Misura è un progetto di Arbiter, rivista di riferimento nel mondo dello stile e del gusto alto di gamma. L’evento vedrà 36 sarti e 14 artigiani (calzolai, camiciai, artigiani delle cravatte e maestri dei mestieri d’arte) protagonisti di sfilate e di iniziative diverse nell’ambito dell’area urbana che si snoda da Piazza Gae Aulenti fino all’Hotel Principe di Savoia, ridefinita dagli organizzatori Chilometro Giallo in omaggio al tradizionale metro del sarto. Collocato esattamente al centro di tale area, il Volvo Studio Milano è stato scelto come luogo di riferimento per quanto riguarda i temi della Sostenibilità, in virtù della credibilità e dell’impegno di Volvo sul fronte della tutela ambientale.

Il Volvo Studio Milano ha dunque ospitato uno dei momenti più significativi della giornata iniziale di Milano su Misura: un incontro dedicato all’evoluzione del concetto di Sostenibilità che ha visto protagonisti Michele Crisci, Presidente di Volvo Car Italia, e Valentina Boffi, Head of Sustainability di Loro Piana, azienda da tempo in prima linea nella difesa dell’ambiente e nella gestione sostenibile delle risorse. E’ stata dunque l’occasione per descrivere i criteri di un approccio sostenibile al business attraverso due esempi di successo. L’incontro è avvenuto nel pieno rispetto delle limitazioni imposte dall’emergenza sanitaria per quanto riguarda il distanziamento degli ospiti. Nel suo intervento al Volvo Studio Milano, Michele Crisci ha spiegato come l’impegno di Volvo a favore della sostenibilità sia un esempio di pensiero progressista: “Le ragioni della Sostenibilità si stanno imponendo in maniera rapida e ineluttabile, a maggior ragione nel contesto generato dalla crisi sanitaria che il mondo sta attraversando. Se fino a oggi nelle menti più sensibili la Sostenibilità era vissuta come un dovere morale, oggi è diventato una conditio sine qua non in funzione della ripresa delle attività e della costruzione di un business duraturo a lungo termine” ha detto Crisci.

“L’esigenza di una solida ripartenza dopo la crisi è quanto mai sentita, la Sostenibilità fornisce l’unica chiave di interpretazione possibile. L’esempio di Volvo in tal senso è evidente. Da sempre uno dei valori fondamentali del nostro marchio, oggi la Sostenibilità declinata come Sicurezza e rispetto per l’Ambiente, costituisce la linea guida da seguire. Elettrificazione per la riduzione dell’impatto ambientale delle auto e automazione per prevenire gli incidenti e migliorare l’efficienza dei veicoli sono i due pilastri su cui poggia la strategia attuale e futura di Volvo per arrivare a una mobilità Sostenibile. In concreto significa ricorso a tecnologie d’avanguardia, a materiali il cui utilizzo non comporti l’impoverimento del pianeta e a soluzioni innovative nel rapporto fra cliente e prodotto. Alla base c’è quel pensiero avanzato che da sempre contraddistingue Volvo e che storicamente pone il nostro marchio sempre all’avanguardia dei grandi cambiamenti.”

Quanto dichiarato da Michele Crisci rispecchia la posizione della Casa madre Volvo Cars in tema di Sostenibilità, più volte ribadita dal Presidente e CEO Ha°kan Samuelsson: “La sostenibilità non è più solo una casella da barrare, è un elemento chiave del business oltre che un’opportunità per quelle aziende che interpretano correttamente il tema. I nostri clienti vogliono auto più sicure, più pulite e più convenienti. Possiamo rispondere alle loro aspettative, guidare il cambiamento e al tempo stesso favorire la crescita della nostra Azienda.”

L’incontro al Volvo Studio Milano ha inoltre permesso di sottolineare il tema essenziale di Milano su Misura: l’importanza della personalizzazione e dell’attenzione alle esigenze del cliente, concetto di grande rilevanza anche per Volvo. Assai significativo in tal senso è risultato l’esempio della Concept 360, affascinante prototipo di Volvo che proietta la visione del brand in tema di mobilità sostenibile futura: un veicolo che estremizza il concetto di personalizzazione cambiando configurazione interna in funzione delle esigenze dell’utilizzatore.

(ITALPRESS).