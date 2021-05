Volvo Italia per il terzo anno consecutivo Park Ambassador di BAM

Per il terzo anno consecutivo Volvo Car Italia si conferma nel ruolo di Park Ambassador di BAM – Biblioteca degli Alberi Milano, lo spazio verde ed educativo nel cuore del quartiere Porta Nuova. La filiale italiana di Volvo continua così a promuovere e a sostenere iniziative chiamate a coinvolgere le persone e a diffondere la Cultura in città. Lo spirito che anima il Volvo Studio Milano, situato in prossimità del parco, si riflette dunque nel rinnovato impegno di Volvo a favore di BAM, in perfetta sintonia con le finalità del parco.

Attraverso il programma culturale definito per il 2021 – che prevede oltre 180 BAMoment (eventi) di cui 17 digital – BAM punta a riconfermarsi come parco pubblico inclusivo in grado di offrire ai cittadini la possibilità di vivere esperienze culturali di qualità a contatto con la natura. In tale contesto viene confermato, nel prossimo mese di settembre, il Back to the City Concert, divenuto ormai appuntamento fisso nel panorama culturale milanese di fine estate, che vedrà una volta di più protagoniste una grande orchestra milanese e la musica classica al massimo livello.

Le attività condivise con BAM offrono a Volvo la possibilità di sottolineare alcuni valori fondamentali del marchio. Volvo mette al centro delle proprie scelte le Persone, intese come individui e collettività, con l’obiettivo di migliorarne la qualità di vita. BAM parla inoltre di tutela dell’Ambiente, finalità assoluta di Volvo sulla base di un senso di responsabilità etica che è vincolo imprescindibile. Volvo opera per minimizzare il proprio impatto sull’ambiente che la circonda e al tempo stesso per massimizzare il proprio effetto positivo anche in senso civico attraverso azioni concrete.

Le ragioni di Volvo Car Italia nel ruolo di Park Ambassador di BAM sono esposte da Chiara Angeli, Head of Commercial Operations Volvo Car Italia: “Il ruolo del Park Ambassador è quello di garantire ai cittadini di Milano che BAM sia sempre in grado di offrire loro il meglio in termini di attività. Crediamo nell’eticità del nostro ruolo e agiamo di conseguenza. L’obiettivo di Volvo non è di partecipare al singolo evento per avere visibilità. In ossequio ai valori del nostro marchio, preferiamo sostenere alla base questo bellissimo progetto cittadino, con coerenza e con il pensiero rivolto innanzitutto alle persone, al loro benessere e alla loro valorizzazione”.

“Ecco che la nostra vera vetrina è un parco ben tenuto e sempre fruibile, dove tutti possono trascorrere del tempo in modo qualitativo. E’ anche questo il nostro contributo alla città di Milano e alla sostenibilità, un contributo costante e sempre presente, al di là dei singoli progetti o momenti” conclude Chiara Angeli. Di fatto, il rinnovato sostegno al progetto BAM rafforza il legame fra Volvo Car Italia e la città di Milano.

(ITALPRESS).