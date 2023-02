Volvo lancia camion a biogas per ridurre emissioni di co2

ROMA (ITALPRESS) – Volvo Trucks lancia un nuovo e più robusto veicolo alimentato a gas in grado di funzionare a biogas liquefatto. Il nuovo camion può svolgere impegnative attività di trasporto a lunga distanza, riducendo le emissioni complessive di CO2. Cinque anni fa, Volvo Trucks ha lanciato i suoi camion che funzionano a biogas liquefatto, spesso chiamato bio-LNG, il quale è un combustibile rinnovabile che può essere prodotto da molti tipi di rifiuti organici, compresi gli scarti alimentari. Questo carburante riduce le emissioni di CO2 fino al 100%.

“Il biogas è un ottimo complemento ai trasporti elettrici, aiutando gli autotrasportatori nelle loro ambizioni di sostenibilità e mira a trasporti a zero impatto climatico”, afferma Daniel Bergstrand, Product Manager per i veicoli alimentati a gas di Volvo Trucks. I camion alimentati a gas, il Volvo FH e FM raggiungono un nuovo livello di potenza di 500 CV, che va ad aggiungersi ai precedenti motori da 420 e 460 CV.

I motori a gas ottengono anche importanti aggiornamenti tecnici che li rendono fino al 4% più efficienti nel consumo di carburante, che insieme ad un nuovo serbatoio del gas più grande del 10%, contribuisce a una maggiore autonomia.

“I nostri veicoli efficienti alimentati a gas hanno prestazioni paragonabili ai loro equivalenti diesel. Il rifornimento è veloce quasi quanto un camion diesel e la crescente rete di oltre 600 stazioni di rifornimento sia per il bio-LNG che per l’LNG in Europa li rende ideali per i trasporti a lungo raggio”, spiega Bergstrand. La gamma potenziata a gas si adatta bene alla roadmap strategica a tre percorsi di Volvo Trucks per raggiungere l’obiettivo zero emissioni: veicoli elettrici a batteria, veicoli a celle a combustibile e motori a combustione interna che funzionano con combustibili rinnovabili come biogas, HVO o persino idrogeno verde.

