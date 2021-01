Volvo, linea credito da 1,3 miliardi per la sostenibilità

ROMA (ITALPRESS) – Volvo Cars ha finalizzato l’apertura di una linea di credito revolving legata alla sostenibilità per 1,3 miliardi di euro, andando così a rinnovare la linea di credito già aperta nel 2017 e non utilizzata di pari importo.

Il rinnovo della linea di credito è chiaramente legato ai piani di sostenibilità di Volvo Cars: a conferma dell’ambizione della Casa automobilistica di diventare una società a impatto zero sul clima entro il 2040, i margini di interesse relativi all’agevolazione creditizia sono legati ai progressi di Volvo Cars nella riduzione delle sue emissioni di carbonio.

La linea di credito è garantita da un gruppo di primarie banche operanti a livello globale e regionale, a sottolineare il sostegno offerto dalla comunità finanziaria al piano di Volvo per il clima. “Questa nuova facilitazione di credito sottolinea il ruolo centrale dell’industria dei servizi finanziari nello stimolare e appoggiare lo sviluppo sostenibile”, ha dichiarato Carla de Geyseleer, CFO. “Essa conferma inoltre l’impegno di Volvo Cars a servirsi di finanziamenti sostenibili, sulla scia della recente e riuscitissima emissione del primo Green Bond da 500 milioni di euro da parte della Casa”, ha aggiunto.

La linea di credito triennale prevede due opzioni di estensione, ciascuna per un anno, e fungerà da misura di appoggio per la realizzazione di obiettivi aziendali di carattere generale.

