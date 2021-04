Volvo, modelli ibridi plug-in leader noleggio a lungo termine

ROMA (ITALPRESS) – Con 1.600 unità vendute e il 22% di quota, davanti a tutti gli altri costruttori, è Volvo a conquistare in Italia la leadership nel mercato del noleggio a lungo termine delle auto ibride a ricarica in ambito Flotte aziendali nel trimestre gennaio-marzo 2021. A dirlo sono i dati rilevati da Unrae da fonte Motorizzazione/Aci. A conferma del proprio ruolo di best seller, XC40 è il modello che ha fornito i risultati più sostanziali, con il 72% del totale venduto dato da versioni plug-in hybrid. Seguono i modelli V90 con il 33% di plug-in hybrid sul totale venduto, XC60 (28%), XC90 (27%) e V60 (15%).

La preferenza accordata ai modelli ibridi a ricarica di Volvo dimostra come, oltre alla sicurezza, anche elementi come l’efficienza energetica, la tecnologia avanzata e la personalizzazione dei servizi sono oggi criteri di scelta prioritari per le esigenze di una moderna azienda.

A favorire l’ottimo risultato è stata anche l’azione diretta svolta da Volvo Car Italia, attraverso la propria organizzazione, a supporto delle società di noleggio e dei fleet manager nei loro processi decisionali. “Siamo particolarmente soddisfatti di quanto stiamo ottenendo nel mondo del noleggio a lungo termine delle auto plug-in hybrid per le aziende”, ha commentato Michele Crisci, presidente Volvo Car Italia. “I clienti business sono per noi di importanza decisiva in quanto sono, nella maggior parte dei casi, quelli maggiormente sensibili all’innovazione tecnologica e all’efficienza energetica, che sono le cifre essenziali della nostra strategia legata all’elettrificazione. Il favore che ci arriva da questo fronte così speciale del mercato è la riprova del fatto che i nostri prodotti e la nostra attenzione al cliente rispondono alle aspettative più elevate. E allargando la prospettiva, una volta di più si vede come anche in Italia la transizione verso l’elettrificazione sia già una realtà di fatto”, conclude.

(ITALPRESS).