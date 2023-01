Volvo, nel 2022 quota auto completamente elettriche al 10,9%

ROMA (ITALPRESS) – Nel 2022 Volvo ha fatto registrare vendite pari a 615.121 auto, in calo del 12% rispetto allo scorso anno. La quota di vetture completamente elettriche ha raggiunto il 10,9%, rispetto al 3,7% dello scorso anno. L’andamento delle vendite è stato influenzato dalle sfide lungo la catena di fornitura, nonchè dai limiti di produzione causati dalla carenza di componenti e dai blocchi legati al Covid in Cina. Nonostante ciò, la domanda è rimasta robusta. A dicembre Volvo Cars ha venduto 72.663 unità, in aumento del 12,8% rispetto allo stesso mese dell’anno scorso. La quota di auto recharge complessive con propulsori elettrici puri e ibridi plug-in ha raggiunto il 43,8%. Le auto completamente elettriche hanno rappresentato il 20,1% delle vendite globali a dicembre. Nel 2022 il numero di auto vendute online è aumentato del 17% rispetto al 2021. Questa crescita è stata guidata dall’aumento della domanda dei clienti in combinazione con un’offerta ampliata in più mercati.

Negli Stati Uniti, l’azienda ha venduto 102.038 auto lo scorso anno, con un calo del 16,5% rispetto al 2021. A dicembre, Volvo Cars ha venduto 11.111 auto negli Stati Uniti, con un aumento del 6,4% rispetto allo stesso mese dell’anno scorso. Le vendite in Cina sono state pari a 162.322 auto, in calo del 5,4% rispetto al 2021. A dicembre, Volvo Cars ha venduto 16.950 auto in Cina, con un aumento del 15,8% rispetto allo stesso mese dell’anno scorso.

In Europa, le vendite dall’inizio dell’anno sono diminuite del 15,7% a 247.413 auto. A dicembre, Volvo Cars ha venduto 33.407 auto in Europa, con un aumento del 17% rispetto allo stesso mese dello scorso anno. A livello globale, la XC60 continua ad essere il modello più venduto per l’azienda nel 2022, poichè l’azienda ha venduto 195.338 auto (215.635 nel 2021) del modello durante l’anno. La XC40 segue al secondo posto con vendite totali di 169.206 auto (201.037 nel 2021), mentre la XC90 è il terzo modello più venduto con 97.130 auto (108.231 nel 2021).

