Volvo, nuovo aggiornamento Ota migliora esperienza Apple CarPlay

La novità più rilevante di questo aggiornamento è che Apple Maps e le altre app di navigazione supportate sono ora disponibili sul display del guidatore, immediatamente dietro il volante.

Il display del guidatore visualizza ora anche le informazioni sulle chiamate. E’ possibile rispondere, rifiutare e concludere le chiamate servendosi dei pulsanti sul volante, mentre dal display centrale è possibile riagganciare o silenziare direttamente la chiamata. Il riquadro CarPlay sul display centrale contiene ora anche informazioni sui contenuti multimediali. Questa migliore interazione con i supporti multimediali facilita la riproduzione, la messa in pausa e il passaggio da un brano all’altro.

“Il nostro desiderio è che quando i nostri clienti salgono a bordo della loro Volvo, la loro esperienza sia migliore di quella del giorno prima: i nostri aggiornamenti over-the-air sono un pilastro fondamentale per realizzare questo obiettivo”, spiega Alwin Bakkenes, responsabile del software engineering. “L’ultimo aggiornamento delle funzioni di CarPlay è un ottimo esempio del nostro continuo impegno a migliorare e ad aggiungere elementi e funzionalità in collaborazione con i nostri partner tecnologici, rendendo l’esperienza dei nostri clienti sempre più completa nel tempo”. Da quando Volvo ha iniziato a diffondere gli aggiornamenti in modalità over-the-air, il numero di auto dei clienti che abbiamo raggiunto è aumentato costantemente, consolidando la nostra posizione di leader del settore per quanto riguarda l’aggiornamento in remoto del software di bordo. Con il nostro precedente aggiornamento abbiamo superato il milione di download in modalità OTA e soltanto quest’ultimo sarà inviato a un numero record di oltre 650.000 vetture.

Inoltre, questo aggiornamento apporta una serie di modifiche che contribuiscono a migliorare l’esperienza di guida per tutti i conducenti. A partire da ora, è possibile passare da una funzione di assistenza al conducente all’altra utilizzando i pulsanti sul volante e scegliere se gli specchietti retrovisori devono essere ripiegati o meno quando si esce dall’auto e si bloccano le portiere. Altre modifiche includono alcune piccole ottimizzazioni della calibrazione del motore e correzioni di bug.

