Volvo presenta i nuovi veicoli elettrici per il trasporto urbano

MILANO (ITALPRESS) – Con le città che introducono zone urbane pulite e le aziende che rafforzano le loro ambizioni di sostenibilità, sono più rilevanti che mai i camion a zero emissioni in grado di soddisfare tutte le esigenze dei trasporti urbani e della logistica. Volvo Trucks, per soddisfare queste esigenze, presenta la versione aggiornata dei suoi veicoli elettrici medio-pesanti – Volvo FL e FE. Volvo FL e FE sono ideali per la maggior parte delle applicazioni in città, come la distribuzione, la gestione dei rifiuti e l’edilizia urbana. Le versioni elettriche sono sul mercato dal 2019 e sono vendute in diversi mercati tra cui Europa, Medio Oriente, Africa, Asia e Australia.

La capacità di ricarica AC dei veicoli alimentati a batteria è stata quasi raddoppiata a 43 kW, riducendo il tempo necessario di circa il 50% per caricare la batteria. Offrono anche batterie aggiornate di recente, garantendo fino a 450 km di autonomia totale da una carica.

“Volvo Trucks ha un’offerta leader di mercato di veicoli elettrici – e stiamo costantemente migliorando per consentire a più aziende di compiere il passo verso veicoli a zero emissioni per le loro operazioni quotidiane”, afferma Jessica Sandstròm, Head of Product Management di Volvo Trucks. “I modelli Volvo FL e FE aggiornati sono strumenti di lavoro ideali per le aziende che hanno tra i propri obiettivi quello di una maggiore sostenibilità, offrendo una vasta gamma di applicazioni per i loro clienti”. La sicurezza è fondamentale nei veicoli Volvo FL e FE, i quali in genere condividono uno spazio limitato nella città trafficata, insieme ad auto, ciclisti, motociclisti e pedoni. Una serie di nuove funzionalità aumenterà la sicurezza sia per il conducente che per gli altri utenti della strada e questi aggiornamenti sulla sicurezza permetteranno ai modelli Volvo FL e FE di superare i Regolamenti Generali di sicurezza che entreranno in vigore nel 2024. I nuovi modelli FL- e FE sono inoltre dotati di un nuovo design accattivante con un frontale rinnovato, fari a LED distinti e l’iron mark potenziato proprio come il logo Volvo nella parte anteriore.

Inoltre, tutte le varianti della catena cinematica dei Volvo FL e FE, compresi il modello elettrico, a gas e diesel, sono state dotate di una serie di nuove funzionalità, che li rendono ancora più attrezzati per le moderne attività in città. Queste alcune delle caratteristiche aggiornate dei veicoli Volvo FL e FE. Gli specchi esterni sono stati resi più sottili in modo che il guidatore abbia una migliore visione diretta dell’ambiente esterno circostante. L’interno è dotato di nuove luci a LED e di un portaoggetti interno chiudibile a chiave che migliorerà l’ambiente di lavoro. Volvo FL e FE possono essere equipaggiati con una telecamera a 360° e/o una telecamera laterale. Il nuovo telecomando è ricco di nuove funzioni. La versione Electric ha una nuova interfaccia per la presa di forza 100% elettrica senza motore elettrico-meccanico, semplificando l’allestimento e risparmiando peso. Le aggiunte al sistema di sicurezza includono il rilevamento degli utenti vulnerabili della strada, l’allerta per la prevenzione delle collisioni laterali e l’allerta del conducente. I nuovi modelli Volvo FL- e FE possono essere ordinati ora con le consegne ai clienti a partire dalla prima metà del 2024.

foto: ufficio stampa Volvo Trucks Italia

(ITALPRESS).