Volvo produrrà motori elettrici nello stabilimento di Skovde

ROMA (ITALPRESS) – Volvo Cars effettuerà l’assemblaggio dei motori elettrici presso lo stabilimento di Skovde, in Svezia, e prevede di mettere a punto una linea di produzione interna completa per i motori elettrici entro la metà del decennio. Verranno investiti nei prossimi anni 700 milioni di corone svedesi per la realizzazione di questo progetto. La Casa automobilistica si sta impegnando per realizzare il suo obiettivo di diventare un produttore di vetture elettriche di fascia alta e punta a portare al 50% la quota di modelli esclusivamente elettrici sul totale delle vendite globali entro il 2025, con la restante parte rappresentata da modelli ibridi. All’inizio di quest’anno, Volvo Cars ha annunciato di avere avviato un piano di investimenti significativi nella progettazione interna e nello sviluppo di motori elettrici per la prossima generazione di modelli Volvo. Con gli investimenti previsti per Skovde sta ora passando alle fasi di assemblaggio e produzione interna dei motori elettrici. In una prima fase, lo stabilimento si dedicherà all’assemblaggio delle unità elettriche. Successivamente, la Casa intende concentrare in questo impianto l’intero processo di produzione dei motori elettrici. Il fatto di concentrare all’interno dell’azienda i processi di sviluppo e produzione dei motori elettrici, permetterà agli ingegneri di Volvo Cars di ottimizzare ulteriormente sia questi ultimi sia l’intero sistema di propulsione elettrica delle Volvo di nuova produzione. Questo approccio consentirà ai tecnici di incrementare ulteriormente l’efficienza energetica e le prestazioni complessive delle nuove vetture elettriche. Le restanti attività dello stabilimento, concentrate sulla produzione di motori endotermici, saranno trasferite a una consociata – la Powertrain Engineering Sweden – che è destinata a confluire nelle attività di produzione di motori endotermici di Geely.

(ITALPRESS).