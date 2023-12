Volvo registra vendite in crescita dell’8% a novembre

BOLOGNA (ITALPRESS) – Le vendite globali di Volvo Cars si sono mantenute in crescita nel mese di novembre, raggiungendo un totale di 63.682 unità e segnando un aumento dell’8% rispetto allo stesso mese dell’anno scorso. Nel periodo da gennaio a novembre ha venduto 632.701 vetture a livello globale, registrando un aumento del 17% rispetto allo stesso periodo del 2022. La quota rappresentata dalla gamma Recharge di modelli ricaricabili di Volvo si è attestata al 36% del totale a novembre. Recharge è la denominazione del Marchio che raggruppa tutti i modelli Volvo ricaricabili, con alimentazione completamente elettrica o ibrida plug-in. Le vendite di auto a trazione completamente elettrica hanno rappresentato il 16% di tutte quelle vendute nel mondo. Sui mercati europei, le vendite a novembre hanno totalizzato 26.407 unità, con un incremento del 2% rispetto allo stesso periodo dello scorso esercizio. Il numero di modelli Recharge venduti in questa area geografica è stato pari a 14.653, ovvero il 55% di tutte le auto vendute in Europa nel corso del mese.

Le vendite di Volvo Cars negli Stati Uniti sono state pari a 11.671 automobili, in aumento del 26% rispetto a novembre 2022. Le vendite di modelli Recharge sono salite del 10%, rappresentando il 26% di tutte le auto vendute negli Stati Uniti a novembre. In Cina, le vendite sono aumentate del 21% nel mese rispetto a novembre 2022, raggiungendo complessivamente un totale di 15.178 unità. Il numero di modelli Recharge consegnati in Cina è superiore del 21% a quello registrato nello stesso periodo dello scorso anno. A novembre, il modello più venduto è risultato essere la Volvo XC60, con vendite pari a 22.317 unità (2022: 15.586), seguita dalla XC40, con vendite complessive di 16.672 auto (2022: 18.188) e dalla XC90 con 9.860 consegne (2022: 8.283).

foto: ufficio stampa Volvo Italia

(ITALPRESS).