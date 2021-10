Volvo rileva proprietà stabilimento di Luqiao da Geely Holding

Volvo Car Group ha raggiunto un accordo con la sua Casa madre, Geely Holding, per l’acquisizione della piena proprietà dell’impianto di produzione di Luqiao in Cina, e il consolidamento dello stabilimento all’interno delle sue attività. A seguito di precedenti accordi tra le due parti, questo trasferimento implica che entro i prossimi due anni Volvo Cars deterrà la piena proprietà di tutti gli stabilimenti che producono le sue auto. La capacità produttiva dello stabilimento sarà interamente a disposizione di Volvo Car Group, il che rafforzerà ulteriormente la posizione della Casa automobilistica in Cina, il suo più grande mercato. Inoltre, il trasferimento rende più chiara la struttura proprietaria sia di Volvo Car Group che di Geely Holding. L’impianto di produzione, che dalla sua inaugurazione nel 2017 è stato di proprietà di Geely Holding con il supporto operativo di Volvo Cars, continuerà a produrre la Volvo XC40, la XC40 Recharge completamente elettrica e i modelli Polestar 2. Conformemente alla convenzione di denominazione adottata da Volvo Cars per gli altri stabilimenti in Cina, lo stabilimento di Luqiao sarà d’ora in poi chiamato stabilimento di Taizhou, riprendendo il nome della città di origine invece del distretto di origine.

“Il trasferimento di proprietà dello stabilimento di Taizhou è una mossa saggia e logica per entrambe le parti, poichè l’impianto è ora completamente dedicato alla produzione delle auto di Volvo Car Group”, ha dichiarato Javier Varela, responsabile Engineering & Operations. “E’ simbolico che lo stabilimento che ha prodotto il primo esemplare della nostra prima auto completamente elettrica, la Polestar 2, continui ad aiutarci a crescere per raggiungere il nostro obiettivo di diventare un leader globale nel segmento delle auto elettriche di fascia alta”. Lo stabilimento di Taizhou è un buon esempio della proficua collaborazione tra Volvo Cars e Geely Holding, poichè garantisce a Volvo Cars la capacità necessaria per continuare una forte crescita in Cina. I modelli che vengono oggi prodotti presso l’impianto sono tutti basati sulla piattaforma modulare compatta CMA, sviluppata congiuntamente da Volvo Cars e Geely Holding.

Geely Holding e Volvo Cars operano incessantemente per ottimizzare la collaborazione e la struttura operativa all’interno del gruppo allargato. Il trasferimento di proprietà dell’impianto di Taizhou segue la creazione di Aurobay, una nuova azienda autonoma che unisce le attività operative delle due Case nel settore dei propulsori, nonchè un accordo stipulato a luglio, secondo il quale Volvo Cars acquisirà la quota di Geely Holding nelle joint venture delle due Aziende in Cina. Poichè Volvo Cars già si occupa della gestione dello stabilimento di Taizhou, non ci saranno cambiamenti nelle attività operative di quest’ultimo in seguito all’accordo di oggi. Tutti i 2.600 dipendenti dello stabilimento, comprese le funzioni di produzione e di supporto, passeranno da Geely Holding a Volvo Cars.

