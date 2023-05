Volvo testa i camion alimentati a idrogeno sulle strade pubbliche

ROMA (ITALPRESS) – Lo scorso anno Volvo Trucks ha presentato per la prima volta i suoi veicoli elettrici a celle a combustibile. Questi autocarri a zero emissioni di scarico utilizzano l’idrogeno per produrre la propria elettricità a bordo, possono percorrere lunghe distanze, rendendoli adatti per incarichi di trasporto più lunghi. Ora i veicoli sono stati testati per la prima volta sulle strade pubbliche. Ma non su una strada pubblica qualsiasi. Per renderla ancora più impegnativa, i test sono stati condotti sopra il Circolo Polare Artico nel nord della Svezia – in un clima estremamente freddo. “I camion sono operativi sette giorni su sette e con qualsiasi condizione atmosferica. Le impervie condizioni delle strade pubblica del nord della Svezia, dove è presente ghiaccio, vento e molta neve, costituiscono un ambiente di prova ideale” afferma Helena Alsiò, VP Powertrain Product Management di Volvo Trucks. “Sono felice di poter dire che i test stanno andando bene, confermando i risultati di quelli che abbiamo effettuato in precedenza, sia digitali che fisici, effettuati sulla nostra pista di prova vicino a Gòteborg”. I veicoli a celle a combustibile alimentati a idrogeno saranno particolarmente adatti per lunghe distanze e quando l’utilizzo delle sole batterie non è un’opzione: ad esempio, nelle aree rurali prive di infrastrutture di ricarica.

Foto: ufficio stampa Volvo Trucks Italia

(ITALPRESS).