Volvo Trucks alla fiera Bauma punta alla decarbonizzazione del trasporto nel settore delle costruzioni

MILANO (ITALPRESS) – Volvo Trucks si presenta alla fiera Bauma 2025 per dimostrare la sua determinazione a decarbonizzare il trasporto nel settore delle costruzioni. Volvo presenterà la sua ampia offerta di prodotti e tecnologie che consentono un trasporto più sostenibile, oggi e domani. Alla fiera Bauma, Volvo esporrà camion con propulsori elettrici a batteria, celle a combustibile a idrogeno e carburanti rinnovabili come il biogas nei motori a combustione. Queste tecnologie costituiscono la strategia a tre strade dell’azienda per raggiungere le emissioni nette zero entro il 2040 e consentire all’industria delle costruzioni di ottenere un trasporto più sostenibile sin da ora.

Volvo è leader mondiale nel segmento dei camion elettrici a batteria con una quota di mercato del 51% in Europa, del 40% in Nord America e con consegne di oltre 4.900 veicoli elettrici in tutto il mondo, molti dei quali a clienti dell’industria delle costruzioni. Volvo ha avviato la produzione in serie di camion elettrici già nel 2019 e il portafoglio prodotti dell’azienda consente la decarbonizzazione dell’intero flusso del trasporto edile: veicoli per il trasporto, betoniere, pompe per calcestruzzo, ribaltabili, gru e scarrabili, per fare alcuni esempi. Al Bauma, Volvo esporrà i mezzi sia nel proprio stand che in quelli dei clienti.

