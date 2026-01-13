Volvo Trucks, Codognotto e IKEA insieme per la transizione energetica

MILANO (ITALPRESS) – Inter IKEA Group, ha scelto Codognotto – azienda internazionale di trasporti e logistica, specializzata in soluzioni integrate per la decarbonizzazione della supply chain – come partner per un nuovo progetto di transizione energetica che punta sull’elettrico. La storica azienda trevigiana ha introdotto nella propria flotta un mezzo Volvo FH Aero Electric 100% full electric dedicato al trasporto a lungo raggio.

Con una massa complessiva massima di 44 tonnellate ed una batteria da 540 kWh con cui riusciremo a percorrere circa 500km al giorno. Il nuovo e-truck trasporterà mobili e complementi d’arredo sulle tratte Portobuffolè (Treviso) – Piacenza, Piacenza – Corsico e Piacenza – Padova, con un’operatività stimata di 252 giorni all’anno.

Il progetto mira a integrare in modo efficiente la logistica inbound e outbound, collegando i fornitori IKEA ai centri di distribuzione e successivamente ai negozi di Corsico e Padova. Le tratte sono state studiate e ottimizzate dai planner Codognotto per massimizzare le performance dei veicoli elettrici, riducendo le soste e minimizzando i chilometri a vuoto.

Questa iniziativa rientra nell’impegno globale di IKEA per la riduzione dell’impatto ambientale della propria catena di fornitura. Il colosso svedese dell’arredamento ha fissato l’obiettivo di raggiungere il 100% di consegne a zero emissioni entro il 2030, investendo in soluzioni logistiche innovative e collaborando con partner strategici.

“Si tratta di un passo importante nel percorso di decarbonizzazione dei trasporti IKEA, con un miglioramento dell’efficienza allo stesso tempo. Grazie a questa nuova partnership triangolare siamo in grado di definire insieme il modello operativo ottimale e sviluppare una soluzione che riduce i costi complessivi, tagliando le ore di inattività e ottimizzando l’utilizzo delle rotte. Siamo certi che questo nuovo sistema di trasporto genererà un valore significativo, contribuendo in particolare a migliorare la qualità dell’aria e a ridurre l’inquinamento acustico sulle strade italiane”, afferma Ewelina Taylor, Global Transport Manager di Inter IKEA Group.



“La consegna del primo truck elettrico Volvo all’operatore logistico Codognotto, segna un traguardo significativo nella transizione verso una logistica più sostenibile. Condividiamo infatti l’impegno per l’innovazione, la ricerca dell’efficienza e la concretezza nel proporre soluzioni per la riduzione dell’impatto ambientale. Tutto questo non è così scontato e immediato, ma è il frutto di un progetto iniziato molto tempo fa, che ha coinvolto interlocutori che solitamente non intervengono nelle trattative tradizionali. La flessibilità nella ricarica e il coinvolgimento del nostro partner sulle soluzioni di ricarica sono alcuni elementi che hanno aggiunto valore alla soluzione offerta” dichiara Sabrina Loner, eMob|Product Homologation Director di Volvo Trucks Italia.



“Per Volvo Trucks, l’elettrico rappresenta una tecnologia concreta, affidabile e scalabile, disponibile da qualche anno ormai, che può contribuire ad un futuro più sostenibile. Questa soluzione si applica immediatamente nei settori in cui distanza e percorrenza giornaliera non sono rilevanti, come il trasporto urbano e regionale. Certamente, il passaggio da un’operatività con un mezzo diesel ad un veicolo elettrico necessita di una pianificazione e gestione diverse, ma una volta trovata la chiave e la giusta collaborazione con gli attori di questo novo ecosistema, difficilmente si torna indietro. Insieme dimostriamo ancora una volta che innovazione e sostenibilità possono procedere di pari passo”, conclude Sabrina Loner.

“La transizione verso il trasporto elettrico richiede scelte pragmatiche e collaborazione reale lungo tutta la supply chain”, ha dichiarato Matteo Codognotto, Supply Chain Director del gruppo Codognotto. “Con questo progetto puntiamo a dimostrare che l’elettrico, se pianificato sulle tratte giuste e supportato dall’infrastruttura adeguata, è già una soluzione concreta: riduce le emissioni, stabilizza i costi operativi nel tempo e migliora la qualità del servizio. Certo, l’autonomia dei mezzi è ancora un limite, ma grazie alla collaborazione con partner e clienti lungo tutta la filiera riusciamo a gestire e superare queste criticità. Il nostro ruolo è costruire, insieme ai clienti, modelli operativi replicabili che accelerino la decarbonizzazione senza compromettere l’efficienza.”



“Adottare l’elettrico non è solo una questione di sostenibilità, ma una vera e propria rivoluzione operativa” continua Szymon Pyzik, Key Account Manager di Codognotto “L’autonomia più limitata rispetto ai veicoli tradizionali richiede una pianificazione delle tratte molto più accurata, così da ridurre i chilometri a vuoto e ottimizzare le soste. I tempi di ricarica, ben più lunghi rispetto al rifornimento diesel, impongono una revisione del planning operativo; e la disponibilità ancora limitata di infrastrutture ci spinge a integrare partner strategici come Fleet220 per garantire continuità di servizio. E’ una trasformazione che richiede intelligenza logistica e flessibilità organizzativa, ma che rappresenta un passo necessario per rendere l’elettrico competitivo e affidabile nel lungo periodo”.

Con l’elettrico, Codognotto aggiunge un tassello chiave alla propria offerta, rafforzando il ruolo di partner strategico per i clienti nella costruzione di percorsi di transizione energetica sempre più complessi ed evoluti, studiati su misura delle esigenze operative e di sostenibilità di ciascuna azienda.

