Volvo Trucks introduce la limitazione automatica della velocità

MILANO (ITALPRESS) – Traffico di camion più sicuro nelle aree urbane più trafficate, meno danni all’interno del deposito dei camion e meno stress per gli autisti che sapranno di non dover superare accidentalmente il limite di velocità. Questi sono i principali vantaggi di Safety Zones, il nuovo servizio digitale di Volvo Trucks. Volvo è uno dei primi produttori di camion a lanciare un servizio di questo tipo.

Utilizzando Safety Zones, le aziende di trasporto possono impostare i limiti di velocità per ogni camion quando entra in un’area geografica predefinita, una tecnologia spesso definita “Geofencing”.

Quando il veicolo opera all’interno dell’area, l’accelerazione al di sopra del limite di velocità della zona viene limitata dal motore. Il camion frena attivamente per raggiungere il limite di velocità della zona se entra nella zona con una velocità superiore.

“Con questo servizio, un’azienda di trasporti può assicurarsi che la velocità del veicolo sia mantenuta bassa. Ad esempio, in un porto o in un centro logistico, o in aree con molte persone e traffico in movimento, come i centri urbani affollati e le scuole”, spiega Johan Rundberg, Product manager di Volvo Trucks.



“L’obiettivo del servizio è rendere più sicuro l’ambiente del traffico e ridurre lo stress dell’autista. In Volvo sviluppiamo continuamente i nostri sistemi di sicurezza con l’obiettivo di compiere passi avanti verso la nostra visione a lungo termine di zero incidenti con i camion Volvo”.



Il gestore della flotta definisce le zone geografiche su una mappa digitale, configura il limite di velocità consentito e ha il pieno controllo di quale zona debba essere utilizzata per ogni camion. Il conducente vedrà sul display della strumentazione che si trova in una zona a velocità limitata e quale sia la velocità massima.

Safety Zones è un servizio in abbonamento e fa parte di Volvo Connect, l’interfaccia di Volvo Trucks per i servizi digitali per tutti i clienti. Nel portale Volvo Connect, il gestore della flotta riceverà una notifica ogni volta che il camion entra o esce dalla zona e se il conducente viola la velocità massima. Il nuovo servizio è disponibile sui veicoli Volvo FH, FM e FMX Euro 6 e con trasmissione elettrica. Tra questi c’è anche il nuovo Volvo FM Low Entry, un camion a trazione esclusivamente elettrica, particolarmente adatto al traffico cittadino. Il servizio è disponibile da giugno 2025 per i nuovi veicoli e da settembre per quelli esistenti.

