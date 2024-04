Volvo Trucks Italia presenta a Transpotec la nuova gamma Aero

ROMA (ITALPRESS) – La nuova gamma Aero sarà protagonista di Transpotec Logitec, la manifestazione organizzata da Fiera Milano dedicata al mondo dei trasporti e della logistica. Dall’8 all’11 maggio, al padiglione 18P Stand K14-M19, Volvo Trucks Italia presenta la nuova gamma Aero, la più efficiente di sempre, proseguendo il suo viaggio sostenibile volto ad azzerare le emissioni di CO2 entro il 2050. Presso lo stand sarà possibile vedere da vicino per la prima volta il nuovo trattore Volvo FH Aero diesel alimentato anche da biocarburanti come l’HVO, 500 CV con I-Save, il motore più efficiente di sempre, ideale per ridurre il consumo di carburante nelle operazioni a lungo raggio mantenendo una guidabilità eccellente. Lo stand ospiterà inoltre il nuovo trattore FH Aero Electric con una MTC (massa totale combinazione) pari a 44 tonnellate, 490 kW (666 CV) di potenza e un’autonomia fino a 350 km, perfetto per i trasporti interurbani. Presso lo stesso stand sarà presente anche una colonnina Ultrafast di Plenitude, Società controllata da Eni, con una potenza di 300 kW. L’iniziativa rientra tra i progetti previsti dalla partnership siglata tra Volvo Group e Eni per l’utilizzo di vettori energetici alternativi volti a favorire il processo di transizione energetica e decarbonizzazione delle proprie attività.

Grazie all’aerodinamica migliorata e alle nuove tecnologie, come il nuovo Camera Monitor System, FH Aero può ridurre il consumo energetico e le emissioni fino al 5%. La nuova gamma è disponibile in quattro versioni: diesel/biocarburanti, gas, la pluripremiata versione elettrica e l’FH16 780, il più potente della categoria. “Il nuovo Volvo FH Aero è il nostro camion più efficiente di sempre, poichè continuiamo a ridurre le emissioni di CO2 dalla nostra intera gamma di prodotti”, afferma Giovanni Dattoli, AD di Volvo Trucks Italia. “Questo veicolo rappresenta il meglio di Volvo: è sicuro, ha un design accattivante, una qualità superiore per incarichi impegnativi a lungo raggio ed è progettato per soddisfare le esigenze dei nostri clienti”. I nuovi modelli Aero verranno lanciati gradualmente sul mercato durante il 2024-2025. Le vendite sono già aperte, con le prime consegne previste a giugno 2024.

foto: ufficio stampa Volvo Trucks Italia

