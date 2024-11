Volvo Trucks, nuovi sistemi sicurezza per proteggere pedoni e ciclisti

MILANO (ITALPRESS) – Volvo Trucks sviluppa continuamente i suoi sistemi di sicurezza attiva per proteggere gli utenti della strada più vulnerabili, come i ciclisti e i pedoni, con l’obiettivo di compiere passi avanti verso l’obiettivo a lungo termine dell’azienda: zero incidenti con Volvo Trucks.

L’ultimo esempio è l’Active Side Collision Avoidance Support di Volvo, dove la parola chiave è “attivo”. Si tratta dell’evoluzione di un sistema di sicurezza esistente, con l’aggiunta della funzione di frenata attiva. Utilizzando i sensori radar per rilevare i ciclisti in avvicinamento, il sistema è in grado di avvertire il conducente e, se necessario, di frenare attivamente il veicolo per evitare la collisione con i ciclisti quando si gira verso il lato passeggero.

“I camion sono coinvolti nel 15% degli incidenti stradali mortali e il traffico cittadino può essere impegnativo anche per il conducente più esperto” spiega Anna Wrige Berling, Traffic & Product Safety Director di Volvo Trucks. “Noi di Volvo Trucks lavoriamo costantemente per migliorare le prestazioni di sicurezza dei nostri mezzi per proteggere sia il conducente sia gli altri utenti della strada. Questo sistema di sicurezza, mirato a proteggere i ciclisti nell’ambiente cittadino, rappresenta una delle nostre ultime innovazioni che ci avvicinerà alla nostra visione a lungo termine di zero incidenti con i camion Volvo”. Il sistema Active Side Collision Avoidance Support sarà disponibile per i clienti a partire da novembre 2024 nella gamma Volvo FH e nei modelli FM e FMX in tutti i mercati mondiali.

Il secondo sistema è l’avviso di collisione con frenata di emergenza di nuova generazione di Volvo Trucks. Questo sistema è stato introdotto per la prima volta nel 2012 e da allora è stato costantemente migliorato. Utilizza la telecamera e i sensori radar per monitorare il traffico davanti al camion e, se viene rilevato un rischio di collisione, il sistema è progettato per avvisare il conducente e, in caso di necessità, frenare automaticamente per evitare o attenuare la collisione.

Grazie ai recenti miglioramenti, questo sistema può rilevare, avvertire e frenare non solo di fronte a veicoli, ma anche pedoni e ciclisti. E’ stato certificato per soddisfare la nuova e più severa normativa europea* sui sistemi avanzati di frenata d’emergenza, che entrerà in vigore solo nel 2028. Inoltre, il sistema di Volvo Trucks supera addirittura la normativa in arrivo, in termini di situazioni di traffico che è in grado di coprire.

“Siamo felici di vedere che i requisiti di legge sono stati implementati seguendo la nostra visione di zero incidenti”, afferma Anna Wrige Berling. “Tuttavia, noi di Volvo non aspetteremo la normativa: continueremo a innovare e a superare i requisiti di legge con nuove funzioni a sostegno dei nostri ambiziosi obiettivi”. Questo sistema di frenata automatica sarà di serie in Europa su tutti i veicoli della serie FH, FM e FMX a partire dal 2025 e sarà disponibile come optional in tutto il mondo.

