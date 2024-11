Volvo Trucks ottiene 5 stelle in un test di sicurezza indipendente

MILANO (ITALPRESS) – Il Volvo FM e il Volvo FH Aero hanno ottenuto il massimo delle cinque stelle nella prima valutazione di Euro NCAP sulla sicurezza dei camion, che ha anche assegnato a entrambi i modelli Volvo il premio “City Safe”. “Questo risultato eccezionale mi rende molto orgoglioso perchè conferma la posizione leader di Volvo Trucks nel campo della sicurezza”, afferma Roger Alm, Presidente di Volvo Trucks. E prosegue: “La sicurezza è un valore fondamentale per noi e una pietra miliare del nostro patrimonio. La sicurezza ci guida fin dall’inizio della nostra azienda e con il lancio di ogni nuovo prodotto rendiamo i nostri camion ancora più sicuri”.

Le cinque stelle di Euro NCAP significano che Volvo ha dimostrato prestazioni eccellenti su criteri quali il supporto al conducente e la prevenzione delle collisioni, garantendo la sicurezza del traffico per il conducente e gli utenti della strada circostanti. Inoltre, entrambi i modelli Volvo soddisfano i cosiddetti criteri City Safe, grazie alla buona visibilità e alle buone prestazioni dei sistemi di sicurezza attiva Volvo, progettati per proteggere gli utenti vulnerabili della strada nelle situazioni di traffico cittadino.

“Questa è la prova dei nostri sforzi costanti nello sviluppo della sicurezza per andare oltre quanto richiesto dalla legislazione, verso la nostra Vision di Zero Incidenti con i nostri camion”, afferma Anna Wrige Berling, Traffic and Product Safety Director di Volvo Trucks. E prosegue: “Le valutazioni di Euro NCAP guidano i clienti nelle loro decisioni di acquisto e sfidano i produttori di veicoli a lavorare costantemente per migliorare la sicurezza”.

foto: ufficio stampa Volvo Trucks Italia

